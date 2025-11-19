Saigon Co.op được khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V

(VTC News) -

Chiều 18/11 tại TP.HCM, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (LMHTXVN) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2025 – 2030), tổng kết chặng đường nỗ lực thi đua tổ chức trong giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng mục tiêu phát triển phong trào kinh tế tập thể trong thời kỳ mới. Tại sự kiện, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM Saigon Co.op được vinh danh là Tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc, ghi nhận những đóng góp nổi bật, bền bỉ và hiệu quả trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc.

Ông Vũ Anh Khoa – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op - phát biểu tham luận tại Đại hội.

Duy trì vị thế dẫn đầu trong bối cảnh kinh tế nhiều thách thức

Được xem là biểu tượng thành công của kinh tế hợp tác xã tại Việt Nam, Saigon Co.op là tổ chức kinh tế tập thể hoạt động từ năm 1989 trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, với hơn 800 điểm bán trên toàn quốc cùng mô hình khách sạn cao cấp, hệ thống logistic, trung tâm phân phối hiện đại, xuất nhập khẩu và nền tảng thương mại điện tử.

Trải qua hơn 36 năm phát triển, Saigon Co.op khẳng định vai trò dẫn đầu trong việc xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới – năng động, minh bạch, phát triển vì lợi ích cộng đồng và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thị trường.

Bằng khen Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 2025.

Phát biểu tham luận tại buổi lễ, ông Vũ Anh Khoa – Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op - chia sẻ: “Từ những ngày đầu thành lập, Saigon Co.op xác định tầm nhìn phát triển hệ thống bán lẻ thuần Việt vì lợi ích cộng đồng. Mọi hoạt động đều gắn với lợi ích của người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh tế. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Saigon Co.op luôn kiên định định hướng hợp tác, chia sẻ lợi ích, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và trách nhiệm cùng với xã hội”.

Saigon Co.op thể hiện rõ vai trò doanh nghiệp gắn kết trách nhiệm xã hội thông qua hàng loạt chương trình an sinh quy mô lớn và mang tính nhân văn sâu sắc.

Giai đoạn 2020 – 2025 là thời kỳ đầy thử thách đối với thị trường bán lẻ khi dịch bệnh,lạm phát, biến động giá cả và gián đoạn chuỗi cung ứng diễn ra liên tục. Song, Saigon Co.op vẫn giữ vững hoạt động ổn định và duy trì kết quả tăng trưởng tích cực với doanh thu mỗi năm đạt từ 28.500 đến hơn 33.000 tỷ đồng, gần 15.000 người lao động trên toàn hệ thống được đảm bảo việc làm và chế độ phúc lợi ổn định.

Saigon Co.op là một trong những nhà bán lẻ tiên phong triển khai chuỗi cung ứng xanh, giảm rác thải nhựa, khuyến khích tiêu dùng có trách nhiệm.

Kiên định tôn chỉ hoạt động vì cộng đồng và phát triển bền vững

Với tinh thần “Siêu thị Việt do người Việt xây dựng, vì người Việt phục vụ” Saigon Co.op đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của TP.HCM và các địa phương trên cả nước, đồng thời thể hiện rõ vai trò doanh nghiệp gắn kết trách nhiệm xã hội thông qua hàng loạt chương trình an sinh quy mô lớn và mang tính nhân văn sâu sắc. Trong đó, chương trình vé xe 0 đồng mang tên “Chuyến xe hạnh phúc – Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” đã trở thành biểu tượng sẻ chia mỗi dịp Tết đến, mang niềm vui sum vầy đến hàng ngàn gia đình khó khăn.

Chương trình “Phiên chợ 0 đồng” cùng hàng trăm hoạt động thiện nguyện hướng đến người yếu thế trong khuôn khổ nền tảng hoạt động vì cộng đồng “Co.op Cares” giúp đỡ hàng chục ngàn hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Saigon Co.op cũng đang phụng dưỡng 52 Mẹ Việt Nam Anh hùng và tích cực ủng hộ các chương trình vì người nghèo, vì biển đảo quê hương, vì tương lai trẻ em, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai… thể hiện sâu sắc triết lý “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” – giá trị nền tảng của kinh tế hợp tác.

Trong lĩnh vực phát triển bền vững, Saigon Co.op là một trong những nhà bán lẻ tiên phong triển khai chuỗi cung ứng xanh, giảm rác thải nhựa, khuyến khích tiêu dùng có trách nhiệm, đồng thời phát triển các nhãn hàng riêng thân thiện môi trường. Các hoạt động như “Sống xanh cùng Saigon Co.op”, “Phủ xanh giỏ hàng”, “Chọn sống xanh cùng nhãn hàng riêng Co.op” tham gia tích cực chương trình Tích xanh trách nhiệm, không chỉ tạo thói quen tiêu dùng xanh mà còn thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong xã hội.

Trong những năm qua Saigon Co.op đã tích cực thực hiện nhiều chiến dịch quy mô lớn giúp quảng bá sản phẩm OCOP.

Gắn kết phát triển HTX – Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt

Đặc biệt, Saigon Co.op giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản Việt, bao tiêu đầu ra cho các hợp tác xã nông nghiệp thông qua hơn hàng trăm chương trình ký kết và thực thi hành động bao tiêu nông sản Việt đạt chuẩn OCOP, VietGAP, GlobalGAP, gian hàng OCOP, cùng 1.200 chuyến bán hàng mỗi năm đến vùng sâu, vùng xa và khu công nghiệp. Đây chính là cầu nối thiết yếu giúp nông sản Việt tăng giá trị và tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi, bền vững hơn.

Tư duy đổi mới, nhạy bén trong chuyển đổi số của Saigon Co.op cũng được ghi dấu bằng các hoạt động sáng tạo như livestream bán hàng với người dẫn ảo AI, tối ưu vận hành đa nền tảng trực tuyến, tự động hóa quy trình và tích hợp tiện ích thanh toán số. Nền tảng Co.op Online được ra mắt với giao diện hoàn toàn mới. Đây là bước tiến thể hiện quyết tâm hiện đại hóa, đưa mô hình HTX bước vào kỷ nguyên số hóa toàn diện.

Ghi dấu sự cống hiến và tôn vinh giá trị bền vững

Những thành tựu mà Saigon Co.op đạt được trong giai đoạn 5 năm qua đã được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng uy tín: Cờ Thi đua của LMHTXVN, Giải Thương hiệu Vàng TP.HCM, Giải Ngôi sao Hợp tác xã Việt Nam, Top 50 doanh nghiệp có sản phẩm chủ lực TP.HCM… Đặc biệt, năm 2025 đơn vị xác lập Kỷ lục Việt Nam với dự án “Bản đồ Việt Nam trực tuyến ghép từ 50.000 nụ cười hạnh phúc” – một công trình truyền cảm hứng về tinh thần gắn kết và lan tỏa niềm vui tích cực trong cộng đồng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Saigon Co.op đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, mở rộng mạng lưới và hội nhập quốc tế trong hệ thống HTX nhằm nâng tầm năng lực cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu; đồng thời phấn đấu nằm trong Top 300 hợp tác xã lớn nhất thế giới theo mục tiêu Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương Đảng.

Danh hiệu thi đua cao quý được trao ngày hôm nay không chỉ là minh chứng xứng đáng cho năng lực và tâm huyết của tập thể Saigon Co.op, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ rằng mô hình kinh tế tập thể hiện đại hoàn toàn có thể giữ vai trò chủ lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với bản lĩnh tiên phong, sự đoàn kết và khát vọng cống hiến, Saigon Co.op tiếp tục hướng đến tương lai tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và vì hạnh phúc của cộng đồng người Việt.