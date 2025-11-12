Sai sót của bác sỹ khiến cậu bé bị cắt gần hết hệ tiêu hóa, sống nhờ truyền dịch

(VTC News) -

Chuyện cậu bé Xiaoye bị cắt bỏ gần như hoàn toàn hệ tiêu hóa do sai sót y khoa, hiện sống nhờ phương pháp nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch thu hút sự chú ý và cảm thông của cộng đồng mạng Trung Quốc. Mọi người bày tỏ sự xót xa, hy vọng câụ bé có thể ghép tạng để được sống.

Ngày 26/10/2023, Xiaoye (khi đó 10 tuổi) được đưa vào Bệnh viện Nhân dân huyện Thành Vũ, tỉnh Sơn Đông, trong tình trạng đau dữ dội do bị bạn cùng lớp va vào bụng khi đang chơi trên sân trường. Khi khám bệnh, các bác sỹ phát hiện một khối u ở bụng Xiaoye. Họ đã quyết định thực hiện thủ thuật nội soi để kiểm tra, Red Star News đưa tin.

Xiaoye gần như bị cắt bỏ hoàn toàn hệ tiêu hóa do một sai sót y khoa. (Ảnh: Weibo)

Khi cậu bé vào phòng phẫu thuật lúc giữa trưa, các biến chứng đã phát sinh, khiến ca mổ kéo dài đến 14 tiếng đồng hồ; gần như toàn bộ các cơ quan tiêu hóa của cậu bé đã bị cắt bỏ.

Chị Yue, mẹ của Xiaoye đau khổ kể lại: “Đó là khoảng thời gian chờ đợi dài nhất trong cuộc đời tôi. Các bác sỹ liên tục xuất hiện, yêu cầu chúng tôi ký nhiều mẫu đơn đồng ý phẫu thuật khác nhau. Họ đề cập đến vấn đề xuất huyết, đề nghị phẫu thuật nội soi và khăng khăng rằng họ cần phải cắt bỏ một số cơ quan. Cuối cùng, chúng tôi đã ký bốn mẫu đơn đồng ý như vậy”.

Sau ca mổ, Xiaoye phải nhờ việc truyền dinh dưỡng qua tĩnh mạch để sống sót. Cậu bé sụt cân nhiều và nồng độ bilirubin tăng đáng kể. “Con trai tôi giờ trở nên khép kín và ít nói. Nó dành cả ngày trên giường bệnh, như thể chỉ để kéo dài sự tồn tại của mình ở đó", Yue chia sẻ.

Xiaoye sống nhờ truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. (Ảnh: Weibo)

Tháng 12/2024, báo cáo pháp y từ một tổ chức (bên thứ ba) chỉ ra rằng quy trình điều trị y tế của bệnh viện có những sai sót nghiêm trọng, trực tiếp gây ra tổn thương cho bé trai. Sở Y tế huyện Thành Vũ mở cuộc điều tra vào tháng 5, phát hiện một loạt sai sót của bệnh viện, như quy trình hội chẩn trước phẫu thuật giữa các khoa không phù hợp.

Theo chị Yue, ngay sau khi ca mổ bắt đầu, các bác sỹ thông báo với chị rằng cần phải phẫu thuật mở bụng do chảy máu nhiều. Bố mẹ bệnh nhân đề nghị chuyển con trai lên bệnh viện tuyến trên nhưng các bác sỹ không đồng ý, cho rằng cậu bé không đủ điều kiện chuyển viện vào thời điểm đó.

Sau đó, các bác sỹ thông báo với cặp vợ chồng về một khối u lớn ở tuyến tụy của con trai, nói rằng phải cắt bỏ cả tuyến tụy và tá tràng. Yue mô tả cảm giác bị ép phải đồng ý thực hiện những ca phẫu thuật này, các bác sỹ ngụ ý rằng nếu không đồng ý, họ sẽ cáo buộc vợ chồng cô cản trở việc điều trị cần thiết.

“Ngoài hai bộ phận đó, các bác sỹ còn cắt bỏ một phần ruột non và túi mật. Họ đã cắt bỏ hai phần ba dạ dày của con trai tôi, chỉ để lại 50cm đại tràng còn nguyên vẹn”, Yue giải thích, cho biết bệnh viện đã bồi thường 200 nghìn nhân dân tệ (gần 740 triệu đồng), số tiền quá nhỏ so với chi phí y tế cần thiết để chăm sóc liên tục, lâu dài cho cậu bé.

Người mẹ cho biết con trai bà trở nên khép kín và hiếm khi nói chuyện. (Ảnh: Weibo)

Trong 2 năm qua, người mẹ đã đưa con trai đi điều trị ở nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc. Các chuyên gia cho biết phẫu thuật cấy ghép các cơ quan đã bị cắt bỏ là một giải pháp trển vọng, nhưng khả năng tìm được các cơ quan tương thích rất thấp. Mặt khác, nhu cầu sử dụng thuốc chống thải ghép suốt đời sẽ gây áp lực tài chính rất lớn cho gia đình.

Người mẹ đau lòng chia sẻ: “Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để cứu con trai mình. Chúng tôi muốn xem hồ sơ theo dõi phẫu thuật để tìm ra sự thật cho con trai. Xiaoye thường hỏi tôi: 'Mẹ ơi, con không ăn uống được. Sống còn ý nghĩa gì nữa?'”.