Sai lầm thường gặp khi xây biệt thự khiến chi phí đội lên

(VTC News) -

Khi xây biệt thự, không ít gia chủ rơi vào tình trạng chi phí đội lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với dự kiến. Theo các chuyên gia trong ngành, nguyên nhân khiến chi phí đội lên đến từ những sai lầm phổ biến khi xây biệt thự.

Việc nhận diện đúng những lỗi này sẽ giúp gia chủ chủ động kiểm soát ngân sách và đảm bảo công trình hoàn thiện đúng chất lượng mong muốn.

Dưới đây là những sai lầm khiến chi phí xây biệt thự đội lên khi xây biệt thự

Không lập kế hoạch ngân sách rõ ràng

Sai lầm lớn nhất là bắt đầu xây dựng khi chưa có dự toán chi tiết. Nhiều người chỉ ước lượng số tiền “khoảng bao nhiêu” mà không tính đến phát sinh về vật liệu, nhân công, trang trí nội thất và các hạng mục phụ trợ như sân vườn, cổng rào hay hệ thống điện nước hiện đại.

Điều này dẫn đến việc liên tục bổ sung chi phí trong quá trình xây dựng, khiến tổng mức đầu tư vượt xa dự tính ban đầu.

Không lập kế hoạch ngân sách rõ ràng là sai lầm nhiều người mắc khi xây biệt thự. (Ảnh: Vinavic)

Thay đổi thiết kế khi đang thi công

Nhiều chủ nhà muốn chỉnh sửa thiết kế khi công trình đang thi công như thay đổi bố cục phòng, mở thêm cửa sổ, đổi chất liệu hoặc nâng cấp thiết bị.

Những thay đổi nhỏ nhưng lặp lại nhiều lần dẫn đến phát sinh vật tư, mất thời gian thi công và tăng chi phí nhân công. Đặc biệt với biệt thự, càng nhiều chi tiết kiến trúc, chi phí chỉnh sửa càng lớn.

Chọn vật liệu không phù hợp

Việc lựa chọn vật liệu quá cao cấp vượt ngân sách hoặc chọn vật liệu rẻ nhưng nhanh hỏng đều khiến chi phí đội lên. Nhiều gia chủ không phân biệt được đâu là hạng mục cần đầu tư và đâu là hạng mục có thể tối ưu, dẫn đến tình trạng “tiền đổ vào những thứ không cần thiết” nhưng những phần quan trọng lại thiếu.

Không chọn đơn vị chuyên nghiệp

Một số người tự làm việc với đội thợ riêng lẻ mà không có bản vẽ thiết kế chuyên nghiệp hoặc giám sát kỹ thuật. Điều này dẫn tới việc thi công sai bản vẽ, phải đập phá chỉnh sửa.

Biệt thự là công trình phức tạp, nếu không có đội ngũ chuyên môn đồng hành sẽ dễ gặp lỗi kết cấu, bố cục không hợp lý và chi phí sửa chữa sau này rất lớn.

Không tính toán hạ tầng kỹ thuật từ đầu

Hệ thống điện thông minh, chống thấm, cách âm, thoát nước, điều hòa trung tâm...là những hạng mục quan trọng trong biệt thự nhưng nhiều gia chủ lại bổ sung sau khi công trình đã hoàn thiện phần thô. Lắp đặt muộn dẫn đến việc phải cắt tường, đi lại đường ống, gây lãng phí và tăng chi phí đáng kể.

Thiếu giám sát khi thi công

Thi công biệt thự là quá trình kéo dài, trải qua nhiều giai đoạn. Nếu không giám sát, dễ xảy ra hiện tượng cắt góc, dùng vật liệu không đúng hoặc bỏ qua bước nghiệm thu quan trọng. Điều này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như công trình kém chất lượng, dễ xuống cấp...

Để tránh chi phí phát sinh khi xây biệt thự, cần lập kế hoạch tài chính rõ ràng để kiểm soát dòng tiền và tránh chi tiêu vượt quá giới hạn. Trước khi thi công, nên thống nhất bản vẽ 2D, 3D, vật liệu, phong cách và cách bố trí công năng. Khi thiết kế đầy đủ, nhà thầu thi công sẽ bám sát kế hoạch, giảm tối đa việc thay đổi giữa chừng.

Ngoài ra, một đơn vị chuyên nghiệp sẽ cung cấp hợp đồng minh bạch, báo giá rõ ràng, tiến độ cụ thể và cam kết chất lượng. Đơn vị chuyên nghiệp còn hỗ trợ giám sát kỹ thuật, giúp hạn chế sai sót và giảm thiểu chi phí phát sinh.