Những mẫu biệt thự mini đẹp được ưa chuộng 2025

(VTC News) -

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp và không gian sống đẳng cấp tăng cao, biệt thự mini trở thành xu hướng được yêu thích.

Dưới đây là một số mẫu biệt thự mini đẹp, đáng tham khảo trong năm 2025.

Biệt thự mini phong cách hiện đại

(Ảnh: 3bdesign)

Phong cách hiện đại vẫn dẫn đầu xu hướng biệt thự mini năm 2025. Thiết kế tập trung vào các mảng khối vuông vắn, mặt tiền mở rộng với cửa kính lớn đón sáng tự nhiên.

Tông màu trắng, ghi xám hoặc nâu gỗ được sử dụng nhiều, tạo cảm giác sang trọng. Bên trong, không gian nội thất tối giản nhưng đa năng, phù hợp với lối sống bận rộn của gia đình trẻ.

Biệt thự mini tân cổ điển

(Ảnh: Nội thất ánh sáng)

Với gia chủ yêu thích vẻ đẹp tinh xảo và đẳng cấp, biệt thự mini tân cổ điển là lựa chọn phù hợp. Năm 2025, các mẫu biệt thự mini tân cổ điển 2 – 3 tầng với lan can sắt mỹ thuật, phào chỉ nhẹ nhàng, mái ngói dốc được nhiều gia đình ưa chuộng.

Đây là sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và hơi thở hiện đại, mang giá trị thẩm mỹ cao.

Biệt thự mini mái Nhật

(Ảnh: 3bdesign)

Biệt thự mini mái Nhật có sân vườn kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại với phong cách sân vườn thanh lịch. Mái Nhật thiết kế với độ dốc vừa phải, tạo cảm giác thanh thoát. Sân vườn nhiều mảng xanh, tạo cảm giác mát mẻ và thư giãn.

Biệt thự mini phong cách Địa Trung Hải

(Ảnh: Duraflex)

Biệt thự mini phong cách Địa Trung Hải ngày càng được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp phóng khoáng, lãng mạn. Đặc trưng của mẫu thiết kế này là mái ngói vòm cong, tường sơn trắng hoặc vàng kem, kết hợp cửa gỗ, ban công rộng và nhiều cây xanh.

Kiến trúc thường mở tối đa để đón gió và ánh sáng, tạo cảm giác như đang sống trong khu nghỉ dưỡng ven biển.

Biệt thự mini mái Thái

(Ảnh: 3bdesign)

Biệt thự mini mái Thái giữ vững sức hút trong năm 2025 nhờ thiết kế thanh thoát, mát mẻ và phù hợp khí hậu nhiệt đới. Điểm nhấn của mẫu nhà này là phần mái ngói dốc, giật cấp, tạo vẻ ngoài sang trọng và cân đối.

Kiến trúc mái Thái không chỉ giúp thoát nước mưa nhanh, chống ẩm tốt mà còn giữ nhiệt hiệu quả, giúp không gian bên trong luôn mát mẻ.

Biệt thự mini có bể bơi

(Ảnh: Acihome)

Biệt thự mini có bể bơi cũng là xu hướng được yêu thích khi nhu cầu tận hưởng không gian sống chất lượng ngày càng cao. Bể bơi có thể bố trí ở sân trước, sân sau hoặc trên sân thượng, tùy vào diện tích đất và nhu cầu sử dụng.

Biệt thự mini có bể bơi thường kết hợp phong cách hiện đại hoặc Địa Trung Hải, với cửa kính lớn mở ra khu vực hồ, tạo cảm giác resort tại gia.