SaferZone mở rộng hợp tác an ninh mạng tại Việt Nam

Tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội, sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Hàn Quốc (NIPA) tổ chức, quy tụ hơn 100 doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu hàng đầu hai nước trong các lĩnh vực AI, an ninh mạng, dữ liệu lớn và điện toán đám mây.

Tại sự kiện, SaferZone - doanh nghiệp tiên phong của Hàn Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu - công bố chiến lược hợp tác và đầu tư dài hạn tại thị trường Việt Nam. SaferZone cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng hệ sinh thái bảo mật thông minh và bền vững cho kỷ nguyên AI.

Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025 bàn về hợp tác AI và chuyển đổi số.

Thành lập năm 2001, SaferZone là tập đoàn công nghệ bảo mật đa nền tảng và nhà sáng tạo công nghệ USB bảo mật số 1 thế giới. Công ty chuyên về bốn lĩnh vực chính gồm bảo mật điểm cuối, bảo mật email mạng, USB bảo mật và hệ thống bãi đỗ xe thông minh ứng dụng AI và Blockchain.

Với hơn hai thập kỷ phát triển, SaferZone xây dựng danh tiếng toàn cầu nhờ công nghệ “Cyber IronDome” - giải pháp bảo mật nhiều lớp hoạt động trực tiếp ở tầng nhân hệ điều hành, giúp ngăn chặn xâm nhập và tấn công mạng từ gốc.

Tại diễn đàn, ông John Khan - CEO & Nhà sáng lập SaferZone - giới thiệu sản phẩm chủ lực SaferZone All-In-One AI Endpoint Security, hệ thống bảo mật toàn diện đầu tiên trên thế giới hỗ trợ cùng lúc Windows, macOS và Linux. Giải pháp tích hợp AI, Blockchain, Zero Trust và Offline SASE, tạo nên lớp phòng thủ chủ động giúp bảo vệ dữ liệu, ngăn chặn mã độc, ransomware và tấn công mạng trong mọi điều kiện, kể cả khi không có Internet.

Giải pháp bãi đỗ xe thông minh SaferZone ứng dụng AI và Blockchain.

SaferZone All-In-One kết hợp 12 tính năng cốt lõi gồm AI-DLP, AI Antivirus, sao lưu dữ liệu, tường lửa ứng dụng và web, quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM), watermarking, bảo mật USB, Zero Trust và SASE ngoại tuyến. Sản phẩm giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ hệ thống bảo mật chỉ trên một nền tảng duy nhất - giảm chi phí, nâng cao hiệu suất và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Song song đó, SaferZone còn ra mắt Secure USB, sản phẩm được công nhận là USB bảo mật số 1 toàn cầu. Ứng dụng AI và Blockchain, Secure USB giúp mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng, bảo vệ và lưu trữ thông tin nhạy cảm trong môi trường an toàn tuyệt đối. Thiết bị có thể hoạt động ở chế độ có hoặc không có phần mềm điều khiển, linh hoạt cho cả doanh nghiệp và tổ chức Nhà nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông John Khan nhấn mạnh: “Việt Nam đang trở thành trung tâm phát triển số năng động nhất Đông Nam Á. SaferZone mong muốn không chỉ mang công nghệ đến Việt Nam, mà còn cùng các đối tác Việt xây dựng năng lực nội địa về an ninh mạng, tạo ra một hệ sinh thái bảo mật bền vững và hiện đại”.

Theo kế hoạch 3-5 năm tới, SaferZone sẽ thành lập liên doanh chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu như Viettel Cyber Security, FPT Software, VNPT, MISA, CyStack, Bkav, VSEC và HPT nhằm phát triển giải pháp bảo mật phù hợp môi trường Việt Nam, đặc biệt trong tài chính, y tế, giáo dục và khu công nghiệp. Doanh nghiệp cũng dự kiến đào tạo kỹ sư Việt Nam về AI và an ninh hệ thống, hình thành nguồn nhân lực bảo mật chất lượng cao cho khu vực.

USB bảo mật SaferZone ứng dụng AI và Blockchain bảo vệ dữ liệu an toàn.

Không dừng ở Việt Nam, SaferZone mở rộng hợp tác sang Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Ông Khan chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ cung cấp công nghệ, mà muốn lan tỏa triết lý bảo mật lấy con người làm trung tâm”.

Với tầm nhìn “Bảo mật là nền tảng của niềm tin số”, SaferZone cam kết đồng hành cùng Việt Nam xây dựng tương lai kỹ thuật số an toàn và bền vững.