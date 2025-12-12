Nữ ca sĩ huỷ hoại sự nghiệp vì để lộ hát nhép tại SEA Games 33 là ai?

Ca sĩ Violette Wautier đang là ngôi sao được bàn luận nhiều nhất sau lễ khai mạc SEA Games 33 tại sân vận động Rajamangala, Thái Lan. Cô bị phát hiện hát nhép trên sóng trực tiếp. Người xem phát hiện vì nữ ca sĩ để lộ giọng lệch tông so với âm thanh từ sân khấu.
Sau chương trình, Violette Wautier phải lên tiếng xin lỗi kèm lời giải thích. Cô cho biết phía ban tổ chức yêu cầu nghệ sĩ hát nhép 100% nên hệ thống micro sẽ tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, khi bước ra sân khấu, micro của cô được bật còn tai nghe lại không hoạt động. Việc không thể nghe giọng của chính mình khiến cô không kiểm soát được nhịp, dẫn đến màn trình diễn thiếu ổn định.
Video: Tiết mục gây tranh cãi của Violette Wautier tại SEA Games 33
Nữ ca sĩ cũng khẳng định trong suốt sự nghiệp ca hát rất hiếm khi hát nhép. Vì vậy, cô cảm thấy buồn vì nếu được hát live, dù có dở đi nữa cũng sẽ thấy vui hơn vì đó là tài năng của mình.
Cô viết: “Giọng hát của tôi lệch nhịp đến khó tin. Tôi cảm thấy danh tiếng, hình ảnh và sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng nặng nề. Ít nhất, tôi cần được lên tiếng để tự bảo vệ mình”.
Violette Wautier sinh năm 1993, mang hai dòng máu Thái - Bỉ. Cô nổi tiếng từ chương trình The voice Thailand 2013 và là nghệ sĩ Thái Lan có đĩa đơn tiếng Anh được nghe nhiều nhất. Nữ ca sĩ có các sản phẩm gây ấn tượng như Smoke, Drive.
Ngoài ca hát, cô tham gia đóng nhiều phim như Heart Attack (2015), Glitter and Smoke (2020), Your girl (2022) và EP Call me dramatic (2024). Ở lĩnh vực này, Violette Wautier từng thắng giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại Suphannahong Awards.
Mang vẻ đẹp lai vì vậy nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc cuốn hút với đôi mắt sâu, sống mũi cao. Cô cũng được khen trẻ đẹp hơn so với độ tuổi.
Đời thường, Violette Wautie ưa chuộng phong cách tối giản với áo hai dây, crop top, quần jeans, váy hai dây tôn dáng..
Nữ ca sĩ đang là ngôi sao nổi đình đám tại Thái Lan.Trên mạng xã hội, Violette Wautier hút hơn 4,1 triệu người theo dõi trên Instagram và hơn 2,2 triệu người nhấn thích fanpage trên Facebook.
Dù sự nghiệp có phần ảnh hưởng sau sự cố đáng tiếc tại SEA Games 33, nhưng người hâm mộ vẫn liên tục động viên mong Violette Wautie sớm vượt qua để tiếp tục hoạt động nghệ thuật.
