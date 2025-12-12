Nữ ca sĩ huỷ hoại sự nghiệp vì để lộ hát nhép tại SEA Games 33 là ai?

Sau chương trình, Violette Wautier phải lên tiếng xin lỗi kèm lời giải thích. Cô cho biết phía ban tổ chức yêu cầu nghệ sĩ hát nhép 100% nên hệ thống micro sẽ tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, khi bước ra sân khấu, micro của cô được bật còn tai nghe lại không hoạt động. Việc không thể nghe giọng của chính mình khiến cô không kiểm soát được nhịp, dẫn đến màn trình diễn thiếu ổn định.