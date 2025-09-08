(VTC News) -

Chỉ đen ở lưng tôm thực chất là phần ruột tôm, chứa các chất thải và cặn bẩn trong quá trình tiêu hóa của tôm. Việc ăn phải phần chỉ đen này không gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe, nhưng nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến hương vị và trải nghiệm ẩm thực của bạn.

Cụ thể, chỉ đen ở lưng tôm thường có vị đắng nhẹ hoặc cảm giác sạn, làm giảm đi vị ngọt tự nhiên và tinh tế của thịt tôm. Khi tôm được chế biến (luộc, hấp, nướng), sợi chỉ đen này thường co lại và lộ rõ hơn, làm món ăn trông kém hấp dẫn. Về vấn đề vệ sinh, mặc dù đã được nấu chín, việc loại bỏ phần chất thải này vẫn mang lại cảm giác sạch sẽ và yên tâm hơn khi thưởng thức.

Vì vậy, nên dành thêm vài phút để rút bỏ chỉ đen ở lưng tôm, giúp món ăn của bạn thơm ngon hơn, đẹp mắt hơn và mang lại trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn.

Rút chỉ đen ở lưng tôm sao cho dễ và đẹp. Ảnh: Wikihow

Chuẩn bị tôm và dụng cụ sơ chế

Trước khi bắt tay vào việc rút chỉ đen ở lưng tôm, việc chuẩn bị đúng cách sẽ giúp quá trình này diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn.

- Chọn tôm tươi ngon: Tôm tươi sẽ dễ sơ chế hơn. Hãy chọn những con tôm còn nhảy tanh tách, vỏ cứng, màu sắc tươi sáng và không có mùi lạ.

- Rửa sạch tôm: Rửa tôm dưới vòi nước chảy để loại bỏ bụi bẩn và các tạp chất bên ngoài.

- Dụng cụ cần thiết: Bạn chỉ cần một que tăm nhọn, một cây xiên nhỏ (loại dùng để xiên thịt nướng), dao mũi nhọn hoặc thậm chí chỉ là chiếc nĩa nhỏ.

Việc chuẩn bị đầy đủ và đúng cách sẽ là bước đệm hoàn hảo cho các cách rút chỉ tôm hiệu quả tiếp theo.

Các cách rút chỉ đen ở lưng tôm

Có nhiều cách rút chỉ tôm khác nhau, tùy thuộc vào kích thước tôm và sở thích cá nhân. Dưới đây là những phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất:

Cách 1: Sử dụng tăm nhọn

Đây là cách rút chỉ đen ở lưng tôm phổ biến và đơn giản nhất, áp dụng cho tôm sú, tôm thẻ, tôm càng xanh có kích thước vừa phải.

Thực hiện: Một tay giữ chặt thân tôm. Dùng que tăm xiên nhẹ vào đốt thứ hai hoặc thứ ba (tính từ đầu tôm xuống) của lưng tôm. Bạn sẽ cảm nhận được sợi chỉ đen. Từ từ kéo que tăm lên, sợi chỉ đen sẽ theo ra ngoài một cách dễ dàng. Cách này giúp giữ nguyên con tôm, rất đẹp mắt khi trình bày.

Cách 2: Rút chỉ tôm bằng dao rạch

Áp dụng với các loại tôm lớn, chỉ tôm dai và khó rút.

Thực hiện: Dùng dao mũi nhọn rạch một đường nông dọc theo sống lưng tôm, từ đầu đến đuôi; sau đó dùng tay hoặc đầu dao nhẹ nhàng lấy sợi chỉ đen ra. Phương pháp này hơi mất công hơn nhưng đảm bảo lấy sạch chỉ đen, phù hợp khi bạn muốn tôm được làm sạch tuyệt đối.

Cách 3: Rút chỉ tôm khi đã cắt bỏ đầu

Áp dụng khi bạn có ý định cắt bỏ đầu tôm để chế biến (ví dụ: món tôm chiên bột).

Thực hiện: Cắt bỏ đầu tôm. Khi đầu tôm được loại bỏ, phần chỉ đen ở lưng thường sẽ lộ ra một đoạn. Bạn chỉ cần dùng tay hoặc nhíp nhỏ nhẹ nhàng kéo sợi chỉ đó ra. Phương pháp này khá nhanh và tiện lợi khi bạn không cần giữ lại đầu tôm.

Cách 4: Rút chỉ tôm bằng cách bóc vỏ

Cách này được áp dụng khi bạn muốn chế biến tôm đã lột vỏ.

Thực hiện: Lột vỏ tôm từ phần đầu xuống đuôi. Sau khi lột xong, bạn sẽ thấy sợi chỉ đen lộ rõ ở lưng. Chỉ cần dùng tay hoặc tăm nhẹ nhàng kéo bỏ. Đây là mẹo rút chỉ tôm tiện nhất khi bạn cần lột vỏ.

Vài lưu ý quan trọng khi rút chỉ tôm

Để việc rút chỉ đen ở lưng tôm luôn hiệu quả và an toàn, hãy ghi nhớ những điểm sau:

- Thao tác nhẹ nhàng: Đặc biệt khi dùng tăm, hãy kéo sợi chỉ đen từ từ, nhẹ nhàng để tránh làm đứt đoạn. Nếu đứt, bạn có thể thử xiên lại ở vị trí gần đó.

- Giữ tôm lạnh: Nếu bạn phải sơ chế một lượng lớn tôm, hãy giữ số tôm chưa sơ chế trong ngăn mát tủ lạnh hoặc trên đá để đảm bảo độ tươi. Tôm lạnh thường săn chắc hơn và dễ rút chỉ hơn.

- Vệ sinh tay và dụng cụ: Luôn rửa tay sạch sẽ trước và sau khi sơ chế tôm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Dụng cụ cũng cần được rửa sạch.

- Không cần quá cầu kỳ: Với một số loại tôm nhỏ, hoặc khi bạn chế biến nhanh, việc bỏ qua bước rút chỉ có thể chấp nhận được nếu bạn không quá khắt khe về mặt thẩm mỹ và hương vị. Tuy nhiên, nếu có thời gian, hãy thực hiện để món ăn ngon nhất.

Việc rút chỉ đen ở lưng tôm là một bước nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn, giúp nâng tầm món ăn của bạn cả về hương vị lẫn hình thức. Với những mẹo rút chỉ tôm đơn giản này, từ việc dùng tăm quen thuộc đến rạch lưng bằng dao, bạn hoàn toàn có thể tự tin sơ chế tôm một cách nhanh chóng và đẹp mắt như những đầu bếp chuyên nghiệp.