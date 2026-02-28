RT: Tổng tư lệnh quân đội Iran thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel

(VTC News) -

Theo một số nguồn tin chưa được xác minh từ truyền thông Israel, Thiếu tướng Amir Hatamir, Tổng tư lệnh quân đội Iran đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào Iran. Hiện tại, chính quyền Iran vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Cùng thời điểm, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA thông tin thêm Tổng thống Masoud Pezeshkian vẫn an toàn và “đang có sức khỏe tốt”.

Tổng tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami. (Ảnh: AP)

Chiều 28/2 (giờ Việt Nam), căng thẳng Trung Đông leo thang khi Mỹ - Israel tấn công Iran, với loạt tên lửa nhắm vào gần khu vực đặt văn phòng của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận có một vụ nổ tại khu vực này, song chưa công bố nguyên nhân cụ thể.

Theo tờ Reuters, ông Ali Khamenei hiện không có mặt tại Tehran và đã được chuyển tới một địa điểm an toàn. Ông không xuất hiện công khai trong nhiều ngày qua trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng.

Tổng thống Donald Trump mô tả chiến dịch quân sự ở Iran là “quy mô lớn và đang diễn ra”, nhằm ngăn chặn nước này gây nguy hiểm đến tính mạng người Mỹ.

Ông Trump thông tin thêm Iran đã nỗ lực xây dựng lại chương trình hạt nhân sau cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6/2025. “Họ đã từ chối mọi cơ hội để đạt được tham vọng hạt nhân và chúng ta không thể chịu đựng điều đó nữa”, Tổng thống Trump tuyên bố.

Ngay sau đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này đang chuẩn bị “trả đũa” Israel và sẽ đưa ra “phản ứng mạnh mẽ”. Cùng thời điểm, quân đội Israel cho biết nhiều tên lửa được phóng từ Iran về phía lãnh thổ nước này.

Nhiều tiếng nổ vang lên tại miền bắc Israel khi nước này kích hoạt hệ thống phòng không để đánh chặn hỏa lực từ Iran. Các vụ nổ xuất hiện ngay sau khi quân đội Israel thông báo sẽ sử dụng hệ thống phòng thủ trên không để bắn hạ tên lửa.