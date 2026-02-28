Mỹ - Israel tấn công phủ đầu Iran, Tehran tuyên bố 'đáp trả mạnh mẽ'

Theo hai nguồn tin, quân đội Mỹ đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công kéo dài nhiều ngày. Trong video được phát ngay sau khi các cuộc tấn công bắt đầu, Tổng thống Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đang tiến hành “một chiến dịch quy mô lớn và liên tục”. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee kêu gọi công dân Mỹ tại Israel sẵn sàng phản ứng ngay lập tức khi có cảnh báo an ninh. Ngoài ra, một số nguồn tin khác cho biết cuộc tấn công đã được Mỹ và Israel "lên kế hoạch chung trong nhiều tháng". Israel sẽ "dốc toàn lực" vào chiến dịch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters) Tổng thống Donald Trump mô tả chiến dịch quân sự ở Iran là “quy mô lớn và đang diễn ra”, nhằm ngăn chặn nước này gây nguy hiểm đến tính mạng người Mỹ. “Quân đội Mỹ đang tiến hành chiến dịch quy mô lớn và đang diễn ra để ngăn chặn chế độ độc tài cực đoan, tàn ác đe dọa đến nước Mỹ và lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của chúng ta. Chúng ta sẽ phá hủy tên lửa của chúng và san bằng ngành công nghiệp tên lửa của chúng”, ông Trump nói trong một thông điệp video. Ông Trump thông tin thêm Iran đã nỗ lực xây dựng lại chương trình hạt nhân sau cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6/2025. “Họ đã từ chối mọi cơ hội để đạt được tham vọng hạt nhân và chúng ta không thể chịu đựng điều đó nữa”, Tổng thống Trump tuyên bố.

Israel đã thông báo tên cho chiến dịch mới chống lại Iran sẽ là “Sư tử gầm”. Tên gọi này tiếp nối chiến dịch trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025 mà Israel đặt tên là “Sư tử trỗi dậy”.