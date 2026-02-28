Mỹ đưa Iran vào danh sách 'quốc gia bảo hộ giam giữ trái pháp luật'

(VTC News) -

Theo CNN, chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 27/2 chính thức đưa Iran vào danh sách “quốc gia bảo hộ giam giữ trái pháp luật”. Động thái được xem là bước leo thang mới nhằm gây sức ép với Tehran vì các vụ bắt giữ công dân Mỹ nhiều năm qua.

“Chính quyền Iran cần chấm dứt việc bắt giữ con tin và trả tự do cho toàn bộ công dân Mỹ đang bị giam giữ oan tại nước này. Nếu làm được điều đó, Iran có thể được xem xét gỡ khỏi danh sách cùng các biện pháp liên quan. Chúng tôi kêu gọi Iran sớm thực hiện bước đi này. Không công dân Mỹ nào nên đến Iran vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi một lần nữa khuyến cáo những người Mỹ đang có mặt tại Iran hãy rời đi ngay lập tức", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố.

Quyết định này được đưa ra theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng 9 năm ngoái, nhằm ngăn chặn các quốc gia giam giữ trái phép công dân Mỹ và thúc đẩy việc trả tự do cho những người bị coi là giam giữ oan sai.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. (Nguồn: CNN)

“Iran trong nhiều thập kỷ đã liên tục giam giữ người Mỹ vô tội, cũng như công dân của các quốc gia khác để sử dụng làm đòn bẩy chính trị. Hành vi này cần phải chấm dứt”, ông Marco nhấn mạnh.

Ông đồng thời cảnh báo Washington có thể áp dụng thêm các biện pháp bổ sung nếu Tehran không thay đổi, bao gồm hạn chế việc sử dụng hộ chiếu Mỹ để đi đến, quá cảnh hoặc rời khỏi Iran.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran, đồng thời không loại trừ khả năng áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn.

Mỹ hiện chỉ cấm công dân đến một quốc gia duy nhất là Triều Tiên. Theo đó, Mỹ không cho phép công dân của mình đến Triều Tiên bằng hộ chiếu Mỹ nếu không có giấy phép ngoại lệ được phê duyệt. Bất kỳ công dân nào muốn đến Triều Tiên cần có “hộ chiếu có xác nhận đặc biệt” do Bộ Ngoại giao cấp.

Iran từ lâu bị Washington cáo buộc giam giữ công dân Mỹ vì mục đích chính trị. Tháng 9/2023, chính quyền tiền nhiệm đã đạt được thỏa thuận giúp 5 công dân Mỹ được trả tự do sau nhiều năm bị giam giữ.

Theo CNN, trong thời gian tới, chính quyền Mỹ có thể đưa các quốc gia khác vào danh sách này, bao gồm Afghanistan hoặc Nga - những nơi hiện vẫn còn công dân Mỹ bị giam giữ.