Rời ga Hà Nội, chuyến tàu hạnh phúc đêm Giao thừa lăn bánh vào Nam

Tối 16/2, trong không khí hân hoan đón năm mới Bính Ngọ 2026, chuyến tàu mang tên “Hạnh phúc” SE3 rời ga Hà Nội, bắt đầu hành trình xuyên đêm vào Nam.
Khoảng 450 hành khách có mặt trên chuyến tàu đặc biệt này, cùng nhau đón thời khắc chuyển giao từ năm Ất Tỵ sang Bính Ngọ ngay trên hành trình tuyến đường sắt Bắc – Nam.
Tàu khởi hành lúc 19h20 ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Ngay từ đầu giờ tối, khu vực sân ga đã đông người tiễn thân nhân. Nhiều hành khách mang theo quà Tết, hoa xuân và hành lý gọn nhẹ.
Không khí tại ga vừa khẩn trương, vừa ấm áp khi từng tốp hành khách ổn định chỗ ngồi trước giờ tàu chạy.
Công tác phục vụ được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhân viên túc trực xuyên suốt hành trình để hỗ trợ hành khách, bảo đảm an toàn và vệ sinh.
Trên chuyến tàu còn có nhiều du khách quốc tế trải nghiệm Tết Việt. Một du khách đến từ Anh cho biết đây là lần đầu chị đón năm mới trên tàu hỏa: “Ở nước tôi, mọi người thường tụ tập ở quảng trường hoặc ở nhà. Việc di chuyển suốt đêm trong dịp năm mới là điều khá lạ. Nhưng tôi thấy không khí Tết ở Việt Nam rất rõ ràng, từ cách trang trí đến sự háo hức của mọi người”.
Trước giờ tàu xuất phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy tới ga Hà Nội thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên đang làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.
Các đại biểu tặng quà và lì xì cho hành khách trước khi tàu lăn bánh, đồng thời chụp ảnh lưu niệm cùng tổ lái.
Ông Lê Quốc Minh lì xì và tặng quà cho hành khách trên chuyến tàu tối 16/2.
Đúng 19h20, tiếng còi tàu vang lên, SE3 từ từ rời ga, hướng về phương Nam. Chuyến tàu Hạnh phúc SE3 trong đêm Giao thừa không chỉ đưa người về nhà, mà còn chuyên chở yêu thương, kết nối những trái tim xa quê, góp phần làm nên mùa xuân trọn vẹn trên dải đất hình chữ S.
Bình luận