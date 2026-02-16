Chen chân mua đào, quất xả giá 'cắt lỗ' chiều 29 Tết ở Hà Nội

Quầy hàng của anh Hùng đang được tháo dỡ, thu dọn.
Vừa cắt bỏ những cành đào đã nở hết hoa, ông Toàn vừa cho biết, hàng của ông hiện đã bán gần hết. Tuy nhiên, do giá giảm sâu nên lợi nhuận thu về không đáng kể.
Nhiều chậu nhất chi mai nở bung, chỉ còn lại nụ tàn, buộc tiểu thương phải chặt bỏ.
Nhiều người tỏ ra hài lòng với những chậu cây cảnh mua được với giá giảm sâu vào chiều 29 Tết.
Trên tuyến đường Lạc Long Quân, nhiều tiểu thương dọn hàng từ sớm, bỏ lại những cành đào ngổn ngang. Công nhân vệ sinh môi trường khẩn trương thu gom, trả lại sự sạch sẽ cho tuyến phố.
Minh Đức
