Robot sắp thành giúp việc AI: Biết gấp khăn, xếp bát đĩa

(VTC News) -

Robot hình người Figure 02 của công ty Figure (Mỹ) đã có bước tiến quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ đa dụng trong gia đình. Mô hình trí tuệ nhân tạo Vision-Language-Action (VLA) mang tên Helix đã giúp robot này đảm nhận công việc mới – xếp bát đĩa vào máy rửa – với kỹ năng đáng kinh ngạc, giống con người đến mức khó tin.

Figure 02 thể hiện kỹ năng xếp bát đĩa vào máy rửa bát. (Nguồn: Figure)

Với con người, việc cho bát đĩa vào máy rửa là thao tác đơn giản. Nhưng với robot, đó lại là một thử thách phức tạp: Nhặt bát đĩa bằng ngón tay, sắp xếp chúng gọn gàng, xoay chỉnh để vừa với khay rửa, và sử dụng lực vừa đủ để tránh trượt hoặc làm vỡ.

Nhờ Helix, Figure 02 đã cho thấy độ chính xác tới mức từng ngón tay khi xử lý bát đĩa, dù sai số chỉ được phép tính bằng centimet. Không chỉ vậy, robot còn xử lý nhiều loại vật dụng khác nhau – từ bát, đĩa đến cốc thủy tinh – và thích ứng hoàn hảo trong quá trình làm việc.

Trước đây, robot cần được lập trình riêng cho từng nhiệm vụ cụ thể. Nhưng Helix cho phép Figure 02 học trực tiếp bằng cách quan sát con người, nhờ đó có thể phục hồi thao tác khi xảy ra va chạm hoặc sai lệch mà không cần lập trình lại.

Helix lần đầu được Figure công bố hồi tháng 2. Chỉ trong vài tháng, Figure 02 đã nhiều lần gây chú ý: Tháng 6, robot có thể phân loại kiện hàng trong dây chuyền; tháng 7, CEO Brett Adcock chia sẻ video Figure 02 cho quần áo vào máy giặt; tháng 8, robot tiếp tục gấp khăn theo lệnh thoại và điều chỉnh hành động tức thời.

Những khả năng tưởng chừng không liên quan – từ xếp bát đĩa, gấp khăn, đến phân loại hàng hóa – lại đều được thực hiện trên cùng một hệ thống trí tuệ nhân tạo tổng quát. Đây là minh chứng cho khả năng mở rộng và học hỏi linh hoạt chỉ bằng dữ liệu, thay vì phụ thuộc vào kỹ thuật đặc thù cho từng tác vụ.

Giới chuyên gia nhận định, mỗi kỹ năng mới được bổ sung sẽ tạo nền tảng cho robot thích ứng đa dạng hơn trong tương lai. Tuy nhiên, để trở thành “người quản gia” thực thụ, robot vẫn cần làm chủ thêm nhiều việc khác như hút bụi, đổ rác hay lau bụi.