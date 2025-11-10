Robot giải cứu binh sĩ Ukraine mắc kẹt 33 ngày sau phòng tuyến Nga

(VTC News) -

Các lực lượng Ukraine vừa thực hiện giải cứu thành công một binh sĩ bị thương ra khỏi khu vực do Nga kiểm soát, nhờ vào robot địa hình điều khiển từ xa.

Sau 6 nỗ lực thất bại, Tiểu đoàn Y tế số 1 thuộc Lục quân Ukraine đã đưa được người lính ra khỏi vùng bị chiếm đóng ở miền Đông nước này. Con robot đặc biệt này có hình dáng như “quan tài bọc thép”, được thiết kế trên khung xe địa hình ATV, đã di chuyển tổng cộng gần 64 km, trong đó khoảng 37 km chỉ còn ba bánh hoạt động sau khi trúng mìn.

Robot mặt đất MAUL, do Tiểu đoàn Y tế số 1 thuộc Lục quân Ukraine thiết kế để giải cứu binh sĩ. (Ảnh: Handout/Ukrainian Ground Forces)

Toàn bộ hành trình kéo dài gần 6 tiếng, theo thông tin được đơn vị công bố kèm video trên mạng xã hội.

“Chúng tôi nhận được yêu cầu từ một đơn vị bên cạnh hỗ trợ đưa thương binh của họ ra ngoài”, ông Volodymyr Koval, Trưởng ban truyền thông Tiểu đoàn Y tế số 1, nói với CBS News.“Họ đã tự cố gắng 4 lần nhưng thất bại, và tìm đến chúng tôi vì có khả năng kỹ thuật phù hợp”.

Robot cứu thương tự chế

Con robot này mang tên MAUL, là thiết bị mặt đất không người lái do chính tiểu đoàn này phát triển, phục vụ nhiệm vụ đưa thương binh ra khỏi vùng nguy hiểm.

“Chúng tôi biết vị trí của người lính, vẫn duy trì liên lạc và tiếp tế lương thực cho anh ấy bằng drone”, ông Koval nói. “Hai lần đầu thất bại vì khu vực đầy mìn và máy bay không người lái phục kích trên đường. Đến lần thứ bảy, dù trúng mìn sát thương, robot vẫn hoàn thành nhiệm vụ”.

Khi robot tiếp cận được vị trí, người lính tự chui vào khoang bảo vệ, nằm xuống và đóng kín cửa. Trên đường quay lại, robot bị máy bay không người lái Nga tấn công, nhưng khoang bọc thép đã cứu mạng người lính.

Ngay khi thiết bị vượt qua chiến tuyến, đội quân y đã có mặt để sơ cứu và ổn định tình trạng cho anh.

“Tính mạng của người chiến sĩ đã được cứu”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong một video tối 6/11. Ông ca ngợi tinh thần và năng lực sáng tạo của Tiểu đoàn Y tế số 1, nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp công nghệ trên chiến trường.

“Chúng ta sẽ mở rộng những công nghệ như thế này – nhiều hệ thống robot mặt đất hơn, nhiều drone hơn, và các giải pháp hiện đại giúp quân đội đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, tiếp tế và cứu thương”, Tổng thống nhấn mạnh.

Ông Koval cho biết đây không phải là lần đầu, và chắc chắn cũng không phải lần cuối đơn vị ông dùng robot để cứu thương binh.

“Đây là một câu chuyện đặc biệt về lòng kiên cường”, ông nói. “Chúng tôi muốn chứng minh rằng mỗi binh sĩ Ukraine đều sẽ được chiến đấu và cứu lấy bằng mọi giá. Dù khó khăn, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc”.

Giao tranh Nga - Ukraine (Ảnh minh hoạ: Reuters)

“Quan tài thép” trị giá 19.000 USD

Robot MAUL hiện được sản xuất thương mại bởi công ty quốc phòng DevDroid của Ukraine, sau khi mua lại bản quyền thiết kế từ Tiểu đoàn Y tế số 1. Thiết bị này dùng động cơ đốt trong, có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h, được trang bị khoang bọc thép cho thương binh và bánh kim loại không hơi để chống hư hại trên địa hình mìn nổ.

Mỗi chiếc có giá khoảng 19.000 USD.

Trước đó, Lữ đoàn Khartia số 13 của Vệ binh Quốc gia Ukraine cũng từng dùng mẫu robot đơn giản hơn, Zmiy-500, để vừa cứu thương binh vừa tiếp tế ra tiền tuyến. Robot này hoàn thành quãng đường hơn 30 km mà không gặp sự cố.