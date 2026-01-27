Cảnh sát Anh thay người bằng AI: Chatbot nghe máy, robot xử án trong vài giờ

(VTC News) -

Theo Telegraph, cảnh sát Anh sẽ đưa chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc tiếp nhận các cuộc gọi và yêu cầu từ người dân, đồng thời sử dụng robot AI để đảm nhiệm nhiều khâu hậu cần và xử lý hồ sơ, cho phép rà soát các vụ án chỉ trong vài giờ. Đây được xem là trọng tâm của cuộc cải tổ công nghệ có quy mô lớn nhất trong gần hai thế kỷ của lực lượng cảnh sát Anh.

Theo kế hoạch do Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood công bố, chatbot AI sẽ được sử dụng để tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi cũng như yêu cầu trực tuyến không khẩn cấp.

Hệ thống này có nhiệm vụ đánh giá mức độ rủi ro, phân loại vụ việc và xác định hướng xử lý phù hợp trước khi chuyển tới sĩ quan phụ trách hoặc các dịch vụ khẩn cấp liên quan. Mục tiêu là giảm áp lực cho tổng đài và giúp cảnh sát tuyến đầu tiết kiệm thời gian để tập trung vào nhiệm vụ chính.

Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood gọi đây là cuộc cải tổ lớn nhất trong lực lượng cảnh sát kể từ khi Sở Cảnh sát Scotland Yard được thành lập. (Nguồn: Telegraph)

Song song với đó, một trung tâm công nghệ quốc gia mang tên Police.AI sẽ được thành lập để thay thế nhiều vị trí hành chính bằng robot. Chúng có thể tự động nhập và xử lý dữ liệu, tăng tốc tìm kiếm hình ảnh từ camera giám sát và camera chuông cửa, phát hiện video giả mạo do AI tạo ra, cũng như hỗ trợ xem xét lại các vụ án chỉ trong vài giờ.

Bà Mahmood khẳng định trước Hạ viện rằng đây là đợt cải tổ lớn nhất của lực lượng cảnh sát kể từ khi Sở cảnh sát London (Scotland Yard) ra đời năm 1829. Theo bà, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp tăng số cảnh sát làm nhiệm vụ ngoài đường phố và dồn nguồn lực cho việc xử lý các loại tội phạm nghiêm trọng.

“Tội phạm đang hoạt động ngày càng tinh vi hơn. Tuy nhiên, một số lực lượng cảnh sát vẫn đang phải dựa vào các phương pháp điều tra lỗi thời. Chúng tôi sẽ triển khai công nghệ tiên tiến nhất để đưa thêm nhiều sĩ quan ra đường phố và tống giam những kẻ hiếp dâm và giết người", bà Mahmood phát biểu.

Cải cách công nghệ này cũng bao gồm việc mở rộng quy mô triển khai hệ thống camera nhận diện khuôn mặt trực tiếp (LFR) trên toàn quốc. Số lượng xe tuần tra được trang bị LFR sẽ tăng gấp năm lần, từ 10 lên 50 chiếc, cho phép toàn bộ 43 lực lượng cảnh sát tại Anh sử dụng công nghệ này để truy bắt nghi phạm đang bị truy nã. Hiện mới chỉ có 15 lực lượng áp dụng LFR.

Theo Bộ Nội vụ, việc sử dụng AI và tự động hóa có thể tiết kiệm khoảng sáu triệu giờ làm việc của cảnh sát, tương đương với việc bổ sung 3.000 sĩ quan, thông qua các hoạt động như biên tập hồ sơ tòa án, phân tích video giám sát, dịch và phiên âm tài liệu, cũng như tự động lập hồ sơ tội phạm. Khoảng 140 triệu bảng Anh sẽ được đầu tư cho việc nâng cấp hạ tầng công nghệ.

Cùng với cải tổ công nghệ, Chính phủ cũng lên kế hoạch tái cấu trúc lực lượng cảnh sát, giảm số lượng từ 43 xuống còn khoảng 10 lực lượng. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPS) cũng sẽ được thành lập để đối phó với khủng bố, tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức. Tuy nhiên, việc triển khai đầy đủ mô hình này được dự báo sẽ kéo dài đến sau năm 2034.

Các đề xuất này đang nhận nhiều ý kiến phản đối từ phe đối lập, với lo ngại rằng việc hợp nhất các lực lượng quy mô lớn có thể làm suy yếu mối gắn kết giữa cảnh sát và cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, Chính phủ khẳng định việc ứng dụng AI và tự động hóa không nhằm thay thế lực lượng tuần tra, mà để cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả điều tra.