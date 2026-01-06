Robot gia đình đầu tiên của LG 'trình làng' tại CES 2026

(VTC News) -

LG, một trong những thương hiệu thiết bị gia dụng nổi tiếng nhất, chuẩn bị ra mắt robot gia đình tự động đa nhiệm đầu tiên của mình, CLOiD. Sự ra mắt này có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn, thúc đẩy các thương hiệu thiết bị gia dụng hàng đầu khác tham gia vào thị trường robot gia đình đa chức năng đang phát triển nhanh chóng.

CLOiD là robot đa nhiệm đầu tiên mà LG sản xuất. (Ảnh: Cnet)

Theo công ty, trong khi các robot gia đình hiện có được thiết kế chỉ để thực hiện các công việc như lau sàn, chăm sóc hồ bơi và sân vườn, CLOiD sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thị giác để tự động hóa các công việc nhà phức tạp hơn, chẳng hạn như "lấy sữa từ tủ lạnh, đặt bánh sừng bò vào lò nướng cho bữa sáng và gấp, xếp quần áo sau khi giặt".

LG cho biết CLOiD được thiết kế để thực hiện và phối hợp các công việc nhà giữa các thiết bị gia dụng được kết nối bằng hệ sinh thái ThinQ của LG. Điều này có nghĩa là bạn cần các thiết bị của LG để nó hoạt động như một trung gian thực hiện một số công việc hàng ngày đơn giản.

"LG CLOiD bao gồm một bộ phận đầu, thân với hai cánh tay có khớp nối và một đế bánh xe được trang bị khả năng điều hướng tự động. Thân có thể nghiêng để điều chỉnh chiều cao, cho phép robot nhặt các vật thể từ ngang đầu gối trở lên", đại diện LG cho biết.

Robot gia đình của LG với khả năng giặt giũ, nấu ăn và dọn dẹp máy rửa bát có thể tạo ra bước đột phá trong lĩnh vực robot gia đình. (Ảnh: Cnet)

Mỗi cánh tay có bảy bậc tự do, tương ứng với khả năng vận động của cánh tay người. Vai, khuỷu tay và cổ tay cho phép chuyển động tiến, lùi, xoay và sang ngang, trong khi mỗi bàn tay bao gồm năm ngón tay được điều khiển độc lập để thao tác tinh tế. Cấu hình này cho phép LG CLOiD xử lý nhiều loại đồ vật gia dụng và hoạt động trong nhà bếp, phòng giặt và phòng khách.

Đế bánh xe sử dụng công nghệ lái tự động được phát triển từ kinh nghiệm của LG với robot hút bụi và LG Q9. Kiểu dáng này được lựa chọn vì tính ổn định, an toàn và tiết kiệm chi phí, với trọng tâm thấp giúp giảm nguy cơ bị lật nếu trẻ em hoặc thú cưng va chạm.

LG CLOiD bao gồm một bộ phận đầu, phần thân với hai cánh tay có khớp nối và một đế có bánh xe được trang bị hệ thống điều hướng tự động. (Ảnh: Cnet)

Đầu của CLOiD đóng vai trò là trung tâm điều khiển thông minh cho ngôi nhà. Nó chứa một chipset đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm của LG CLOiD, cùng với màn hình, loa, camera, nhiều cảm biến và trí tuệ nhân tạo tạo sinh bằng giọng nói.

Cùng với đó, các thành phần này cho phép robot tương tác với con người bằng ngôn ngữ tự nhiên và các tín hiệu hình ảnh biểu cảm, hiểu môi trường nhà ở và thói quen hàng ngày của người dùng, và tự động quản lý các thiết bị được kết nối dựa trên những gì nó học được.

LG CLOiD được thiết kế để thực hiện các công việc đơn giản trong nhà bếp, chẳng hạn như cho bánh sừng bò vào lò nướng để ăn sáng. (Ảnh: Cnet)

Khả năng của CLOiD được mở rộng đáng kể thông qua việc tích hợp với hệ sinh thái nhà thông minh của LG, bao gồm nền tảng nhà thông minh AI ThinQ và trung tâm ThinQ ON. Khả năng kết nối này cho phép CLOiD điều phối nhiều dịch vụ hơn trên các thiết bị khác nhau của LG.