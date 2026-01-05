10 smartphone tốt nhất năm 2025 theo từng tiêu chí

(VTC News) -

Chuyên trang Tech Advisor đã thực hiện các bài kiểm tra chuyên sâu cho những mẫu điện thoại hàng đầu từ các thương hiệu nổi tiếng như Samsung, Google, Apple, OnePlus, Xiaomi và Oppo... để tìm ra đâu là chiếc điện thoại tốt nhất về camera, thời lượng pin hay hiệu năng.

Dưới đây là 10 gợi ý hàng đầu về những chiếc điện thoại tốt nhất trên thị trường theo từng tiêu chí:

Google Pixel 10 Pro XL - điện thoại tốt nhất về mọi mặt

Nếu tiền bạc không phải là vấn đề, Pixel 10 Pro XL chính là chiếc điện thoại thông minh tốt nhất hiện nay. Sản phẩm này kết hợp phần cứng cao cấp với trải nghiệm phần mềm hoàn hảo, không có hạn chế đáng kể nào.

Điểm nhấn đầu tiên là thiết kế thời trang cùng màn hình 6,8 inch sắc nét, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt, độ bền vượt trội và khả năng chống nước, chống bụi đạt tiêu chuẩn IP68 càng được khẳng định theo thời gian.

Camera của Pixel 10 Pro XL mang đến trải nghiệm chụp ảnh tự động tốt nhất trên thị trường, với chất lượng video cũng không kém cạnh. Mặc dù một số tính năng AI như zoom quang học 100x Pro Res đôi khi hoạt động không ổn định, người dùng có thể dễ dàng tắt chúng khi cần thiết.

Ngoài ra, việc tích hợp sạc không dây Qi2 và hệ sinh thái phụ kiện 'Pixelsnap' là một bước tiến lớn cho Android. Tuy nhiên, với khả năng sạc 45W được cải thiện và thời lượng pin tốt, người dùng không cần quá phụ thuộc vào tính năng này.

Về phần mềm, Pixel vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu. Giao diện Material 3 Expressive mới của Android 16 mượt mà và dễ sử dụng, trong khi Google cam kết cung cấp các bản cập nhật nhanh chóng trong suốt bảy năm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Pixel 10 Pro XL là một chiếc điện thoại lớn, cồng kềnh và có mức giá không hề rẻ.

Oppo Find X9 Pro - điện thoại có camera tốt nhất

Oppo Find X9 Pro khẳng định vị thế của mình như một chiếc điện thoại thông minh toàn diện, đặc biệt dành cho những ai không ưa thích trải nghiệm phần mềm của Pixel. Chiếc điện thoại cao cấp này gần như hoàn hảo trong mọi khía cạnh.

Điểm nổi bật nhất của Find X9 Pro chính là khả năng chụp ảnh. Chiếc điện thoại thiết lập tiêu chuẩn mới cho nhiếp ảnh di động, cho ra những bức ảnh tĩnh tuyệt đẹp trong hầu hết mọi điều kiện ánh sáng. Đặc biệt, nếu người dùng trang bị bộ chuyển đổi tiêu cự Hasselblad tùy chọn, khả năng chụp ảnh zoom của máy sẽ ấn tượng hơn rất nhiều.

Thời lượng pin cũng là một điểm mạnh đáng chú ý với viên pin dung lượng 7.500 mAh, mang lại hiệu suất ấn tượng trong các bài kiểm tra. Chiếc điện thoại này có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu sử dụng trong hai ngày. Hơn nữa, với bộ sạc 80W tương thích, tốc độ sạc của Find X9 Pro cũng rất nhanh chóng.

Chipset MediaTek Dimensity 9500 mang lại hiệu năng không hề thua kém so với Snapdragon 8 Elite Gen 5. Màn hình OLED 6,7 inch sắc nét, chất lượng hoàn thiện hàng đầu và phần mềm tinh vi, Find X9 Pro thực sự là một lựa chọn khó có thể bỏ qua trong phân khúc điện thoại cao cấp.

Samsung Galaxy S25 Ultra - điện thoại có phần mềm tốt nhất

Galaxy S25 Ultra, mặc dù có thiết kế tương tự bản tiền nhiệm Galaxy S24 Ultra, vẫn khẳng định được vị thế là một chiếc điện thoại thông minh xuất sắc. Về mặt phần cứng, máy đã được cải thiện với sức mạnh xử lý mạnh mẽ hơn, cùng với những nâng cấp đáng chú ý về camera và màn hình.

Màn hình OLED 6,9 inch với tần số quét 120Hz giờ đây còn được trang bị công nghệ chống phản chiếu, mang lại trải nghiệm hình ảnh vượt trội. Thiết kế với các góc bo tròn cũng giúp người dùng cầm nắm dễ dàng hơn.

Ngoài ra, Galaxy S25 Ultra cung cấp trải nghiệm phần mềm tốt nhất từ trước đến nay trên các thiết bị Samsung, với bộ tính năng AI hữu ích và cam kết hỗ trợ cập nhật trong suốt bảy năm.

Apple iPhone 17 - iPhone tốt nhất

Năm 2025, Apple đã có những thay đổi mạnh mẽ đối với dòng sản phẩm iPhone, bao gồm việc giới thiệu dòng iPhone Air siêu mỏng và thiết kế lại hoàn toàn dòng Pro. Sự thay đổi này khiến việc lựa chọn iPhone trở nên phức tạp hơn so với những năm trước.

Phiên bản Air, mặc dù mỏng nhẹ, có thể không đáp ứng nhu cầu của đa số người dùng. Trong khi đó, thiết kế của dòng Pro lại gây ra nhiều tranh cãi. Thêm vào đó, cả ba mẫu iPhone mới đều có mức giá cao, do đó, iPhone 17 tiêu chuẩn được xem là lựa chọn tốt nhất trong năm nay.

iPhone 17 mang lại giá trị vượt trội nhờ thiết kế hấp dẫn và bộ tính năng ấn tượng. Người dùng của các mẫu iPhone trước đó, đặc biệt là iPhone 15, có thể không cảm thấy cần nâng cấp. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng iPhone 14 hoặc các mẫu cũ hơn, sự khác biệt sẽ rất rõ ràng.

Chiếc điện thoại này sở hữu màn hình tuyệt vời, thiết kế nhỏ gọn, hiệu năng mượt mà và thời lượng pin ấn tượng, cùng với khả năng sạc nhanh hơn. Camera của iPhone 17 cũng rất tiện dụng và dung lượng lưu trữ đã được tăng gấp đôi so với năm ngoái, nhưng vẫn giữ nguyên mức giá.

OnePlus 15 - điện thoại có hiệu năng tốt nhất

OnePlus 15 là bản nâng cấp táo bạo và thú vị của OnePlus 13, gần như hoàn hảo ở mọi khía cạnh.

Chiếc điện thoại này được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất, cho hiệu năng vượt trội mà hiện tại không có mẫu Android nào có thể so sánh.

Một trong những điểm mạnh của OnePlus 15 là viên pin silicon-carbon dung lượng 7.300 mAh, cho phép người dùng sử dụng liên tục lên đến hai ngày. Bên cạnh đó, khả năng sạc nhanh với công suất 120W và sạc không dây 50W cũng là những điểm cộng đáng chú ý, mặc dù việc sử dụng công nghệ Qi2 vẫn yêu cầu người dùng phải có ốp lưng.

Màn hình OLED 6,8 inch với tần số quét 165Hz mang đến hình ảnh sắc nét và mượt mà, trong khi thiết kế mới của máy thực sự gây ấn tượng. Phần mềm OxygenOS 16 cũng được đánh giá cao với giao diện trực quan và nhiều tính năng hữu ích, mặc dù thời gian hỗ trợ phần mềm có phần ngắn hơn so với một số sản phẩm cạnh tranh.

Tuy nhiên, quyết định mua OnePlus 15 hay không còn phụ thuộc vào chất lượng camera. Mặc dù bộ ba cảm biến 50MP ở mặt sau có một số hạn chế về phần cứng, nhưng chúng vẫn cho ra những bức ảnh ấn tượng, mặc dù có thể không đạt được chất lượng như những mẫu điện thoại hàng đầu hiện nay.

Xiaomi 15 Ultra - điện thoại chụp ảnh tốt nhất

Nếu chụp ảnh là ưu tiên hàng đầu của bạn, Xiaomi 15 Ultra là một lựa chọn xuất sắc. Chiếc điện thoại này không chỉ nổi bật trong việc chụp ảnh tĩnh mà còn sánh ngang với những sản phẩm tốt nhất trên thị trường. Với bộ ba ống kính 50MP (chính, siêu rộng, tele 3x) và ống kính tele 200MP dạng kính tiềm vọng với zoom quang học 4.3x, Xiaomi 15 Ultra cho phép người dùng chụp những bức ảnh zoom chất lượng hàng đầu.

Đặc biệt, với bộ phụ kiện chụp ảnh tùy chọn, Xiaomi 15 Ultra gần như có thể thay thế máy ảnh DSLR, điều mà ít điện thoại nào khác có thể làm được. Camera selfie 32MP cũng là một điểm cộng đáng chú ý.

Ngoài khả năng chụp ảnh, Xiaomi 15 Ultra còn sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, màn hình sắc nét và thời lượng pin ấn tượng, đi kèm với công nghệ sạc nhanh 90W. Tất cả những tính năng này được gói gọn trong một thiết kế bền bỉ.

Samsung Galaxy S25 FE - điện thoại tầm trung tốt nhất

Galaxy S25 FE được đánh giá là chiếc điện thoại tốt nhất trong phân khúc tầm trung với mức giá dưới 700 USD (khoảng 18,4 triệu đồng). Sản phẩm này sở hữu phần cứng cao cấp, mang lại chất lượng hoàn thiện tuyệt vời cùng màn hình 6,7 inch sắc nét. Thiết kế của Galaxy S25 FE gần như không khác biệt so với mẫu Galaxy S25+ cao cấp, với camera chính và camera selfie đều đạt tiêu chuẩn xuất sắc.

Về hiệu năng, Galaxy S25 FE không làm người dùng thất vọng với thời lượng pin ấn tượng và khả năng sạc nhanh 45W, tương đương với S25 Ultra. Tuy nhiên, điểm mạnh nổi bật nhất của chiếc điện thoại này chính là phần mềm. Giao diện One UI 8 mượt mà, trực quan và tích hợp nhiều tính năng hữu ích, cùng với cam kết cung cấp bảy năm cập nhật phần mềm, tạo nên lợi thế lớn cho sản phẩm.

Apple iPhone 17 Pro Max - iPhone cao cấp tốt nhất

iPhone 17 Pro Max được đánh giá là chiếc điện thoại xuất sắc nhất mà Apple từng sản xuất. Với màn hình lớn 6,9 inch, sản phẩm này không chỉ mang lại hiệu suất vượt trội mà còn sở hữu chất lượng hoàn thiện hàng đầu cùng camera ấn tượng, có thể cạnh tranh với những mẫu điện thoại Android cao cấp.

Mặc dù chưa được Tech Advisor kiểm chứng chi tiết, nhưng thời lượng pin của iPhone 17 Pro Max được cho là nằm trong số những sản phẩm tốt nhất hiện nay. Về phần mềm, iOS 26 mang đến giao diện người dùng hấp dẫn và khả năng tùy chỉnh cao nhất từ trước đến nay, cùng với cam kết của Apple về việc hỗ trợ phần mềm lâu dài và cập nhật nhanh chóng.

Tuy nhiên, thiết kế mới và cụm camera gây tranh cãi có thể không phù hợp với sở thích của tất cả người dùng. Bên cạnh đó, iPhone 17 Pro Max cũng là một trong những chiếc điện thoại lớn và nặng nhất trên thị trường hiện tại.

Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm iPhone hoàn hảo và không ngại chi trả một mức giá cao, iPhone 17 Pro Max chính là lựa chọn lý tưởng.

Nothing Phone (3a) - điện thoại có giá trị tốt nhất

Với mức giá khởi điểm 379 USD (khoảng 9,9 triệu đồng), Nothing Phone (3a) trở thành một trong những lựa chọn điện thoại tầm trung hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay. Đối với nhiều người dùng, đây là một mức giá hợp lý mà không cần phải chi tiêu nhiều hơn.

Nothing Phone (3a) nổi bật với thiết kế cao cấp và độc đáo, hiệu năng mạnh mẽ cùng thời lượng pin ấn tượng. Màn hình OLED 120Hz mang đến trải nghiệm mượt mà, trong khi phiên bản Android của Nothing được đánh giá cao với cam kết cập nhật lên đến bảy năm.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của chiếc điện thoại này nằm ở camera. Mặc dù ống kính chính 50MP, ống kính tele 50MP và ống kính selfie 32MP vẫn vượt trội hơn so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc, nhưng ống kính siêu rộng 8MP lại gây thất vọng. Việc nâng cấp lên phiên bản (3a) Pro cũng không khắc phục được vấn đề này.

CMF Phone 2 Pro - điện thoại giá rẻ tốt nhất

Mẫu điện thoại thứ hai của thương hiệu CMF mặc dù mang tên Pro nhưng vẫn là một chiếc điện thoại giá rẻ. Với mức giá khởi điểm 279 USD (khoảng 7,3 triệu đồng), người tiêu dùng sẽ khó tìm thấy một chiếc điện thoại nào tốt hơn trong phân khúc giá này.

Điểm nổi bật của CMF Phone 2 Pro chính là việc kế thừa và cải tiến hầu hết các tính năng ưu việt từ phiên bản trước, CMF Phone 1, với mức giá tăng nhẹ. Điện thoại trang bị hai cảm biến máy ảnh hoàn toàn mới, trong đó ống kính chính đã được nâng cấp đáng kể, hứa hẹn mang đến những bức ảnh chất lượng hàng đầu.

Ngoài ra, CMF Phone 2 Pro còn sở hữu màn hình sáng hơn và chính xác hơn, hiệu năng được cải thiện rõ rệt, cùng với tính năng NFC cho phép thanh toán không tiếp xúc - điều mà phiên bản gốc còn thiếu. Thiết kế nổi bật và khả năng tùy chỉnh vẫn được giữ nguyên, kết hợp với giao diện Android thân thiện với người dùng.