Robot có thể giúp con người tăng tuổi thọ hay không?

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2025, sáng 4/12, tọa đàm chuyên đề "Robot và tự động hóa thông minh" đã được tổ chức.

Tọa đàm tập trung vào nhiều lát cắt nổi bật của lĩnh vực robot như robot hình người có khả năng tương tác xã hội, robot cộng tác trong dịch vụ và y tế, các hệ thống robot phục hồi chức năng...

Giáo sư Tan Yap Peng - Hiệu trưởng VinUni.

Chia sẻ tại tọa đàm, Giáo sư Tan Yap Peng - Hiệu trưởng VinUni, nhận định robot không còn là khái niệm viễn tưởng.

"Robot đã được sử dụng trong các quy trình sản xuất, ví dụ Amazon sử dụng hàng triệu robot trong quy trình sản xuất và vận chuyển của họ", ông Tan Yap Peng nói và dẫn dự báo cho rằng đến năm 2050, sẽ có khoảng 1 tỷ robot hình người chung sống cùng loài người.

Từ đó, câu hỏi quan trọng đặt ra là làm sao để con người và robot có thể chung sống an toàn? Theo GS Tan Yap Peng, robot tương lai sẽ không còn dừng lại ở các thao tác đơn lẻ như hiện nay.

"Robot phải hiểu được chúng ta nói gì, sau đó nhìn được và biến chỉ dẫn của chúng ta thành hành động. Điều này đòi hỏi robot phải hiểu hình ảnh, video hướng dẫn và ngôn ngữ tự nhiên để có khả năng thực hiện các nhiệm vụ", vị Giáo sư nêu rõ.

Tuy nhiên, để đạt được điều đó, Giáo sư Tan Yap Peng cho rằng, robot phải được tinh chỉnh rất nhiều, được huấn luyện bằng hình ảnh và có khả năng ghi nhớ tốt để thực hiện nhiệm vụ lặp lại mà không cần "suy nghĩ từng bước".

"Chúng tôi xây dựng bộ nhớ nhanh, mã hóa các giai đoạn thao tác thành các câu lệnh, từ đó robot sẽ truy xuất từng bước của giai đoạn đó. Trong tương lai, robot không chỉ phải tiết kiệm năng lượng, vận hành lâu dài mà còn cần khả năng tự chẩn đoán lỗi, dần khéo léo hơn", ông Tan Yap Peng nói.

Một vấn đề thu hút sự chú ý là khả năng robot giúp kéo dài tuổi thọ cho con người hay không? Giáo sư Tan Yap Peng nhận định: "Robot có thể thay con người thực hiện những thao tác nguy hiểm hoặc phức tạp, nhưng việc 'kéo dài tuổi thọ' là câu hỏi cần thêm thời gian chứng minh".

Giáo sư Ho Young Kim - Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc).

Cùng quan tâm về vấn đề này, Giáo sư Ho Young Kim - Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), cho biết, các bộ phận giả robot đã có thể hỗ trợ người khuyết tật phục hồi khả năng vận động.

"Nhiều nghiên cứu còn hướng tới việc phát triển tim nhân tạo và các bộ phận nội tạng robot nhằm thay thế cơ quan suy yếu. Những thiết bị này có thể giúp khôi phục chức năng cơ thể trong trường hợp tổn thương nặng", ông Ho Young Kim nói.

Bên cạnh đó, robot siêu nhỏ, dạng micro nano có thể được đưa vào cơ thể để tìm và tiêu diệt tế bào ung thư mà không cần dùng thuốc. Chúng có thể điều trị khối u, ung thư, hoặc xử lý tình trạng tắc nghẽn trong mạch máu. Khi hoạt động bên trong cơ thể, các robot này có thể tạo ra cuộc cách mạng trong y học tương lai.

Ngoài ra, theo Giáo sư Ho Young Kim, robot chăm sóc người già được xem là giải pháp chiến lược trước bài toán già hóa dân số ở nhiều quốc gia châu Á.

"Robot có thể hỗ trợ vận động, theo dõi sức khỏe, đồng hành tinh thần, giúp giảm áp lực thiếu hụt lao động trẻ", Giáo sư Ho Young Kim nói.