Rapper Negav tiếp tục bị huỷ show vì ồn ào trên mạng xã hội

(VTC News) -

Tối 21/8, đơn vị tổ chức sự kiện Autumn Fest tại Hải Phòng (dự kiến diễn ra tối 30/8) thông báo rapper Negav sẽ không diễn tại sự kiện như kế hoạch ban đầu. Theo ban tổ chức, Negav tự nguyện rút khỏi danh sách nghệ sĩ biểu diễn và quyết định này được đưa ra dựa trên tinh thần nghiêm túc, nhằm thể hiện sự tôn trọng, tránh những ồn ào không đáng có.

"Autumn Fest xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến quý vị khán giả vì thông tin đáng tiếc này, và rất mong nhận được sự cảm thông cũng như thấu hiểu từ mọi người", thông báo của ban tổ chức nêu.

Ngoài ra, chương trình cũng cho biết đang nỗ lực hết mình để hoàn thiện danh sách khách mời mới và sẽ có thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất.

Negav liên tục bị hủy show vì vướng tranh cãi.

Cách đây vài ngày, Lễ hội ánh sáng - sự kiện âm nhạc thuộc khuôn khổ Lễ hội Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025 cũng đã loại bỏ Negav ra khỏi dàn nghệ sĩ biểu diễn. Theo thông tin ban đầu, chương trình dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9 tại Gia Lai. Negav được giới thiệu sẽ biểu diễn vào tối 1/9, bên cạnh các ngôi sao như Isaac, Ánh Sáng AZA và DJ quốc tế Carrillo.

Tuy nhiên vào tối 19/8, BTC chương trình đã thay Kay Trần thay vị trí của Negav trên poster. Nam rapper Gen Z cũng không được nhắc đến trong dàn nghệ sĩ sẽ biểu diễn.

Việc Negav liên tục bị hủy show nhận được nhiều quan tâm trên mạng xã hội, tuy nhiên phía nam rapper vẫn giữ động thái im lặng.

Thời gian gần đây, rapper Negav trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Sự việc khởi đầu khi Negav xuất hiện trong một sự kiện nhãn hàng Diana. Ngay sau đó, nhiều khán giả cho rằng những hành động trong quá khứ của nam rapper đi ngược với giá trị mà thương hiệu theo đuổi.

Sau đó, nhãn hàng phải hai lần lên tiếng xin lỗi, song khủng hoảng vẫn chưa lắng xuống. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tuyên bố sẽ quay lưng với nhãn hàng. Những ồn ào trong quá khứ của Negav cũng liên tục bị đào lại.

Tháng 10/2024, Negav từng vướng bê bối khi loạt bài đăng trong một nhóm kín trên Facebook do anh quản lý bị lan truyền. Nội dung các bài đăng bị cho là phản cảm. Chưa kể, những bình luận trong quá khứ của nam rapper, có nội dung không tốt cũng được nhắc lại.

Không lâu sau, Negav lên tiếng xin lỗi, tạm dừng hoạt động và vắng mặt trong đêm concert thứ hai của Anh trai say hi. Tuy vậy, nam rapper nhanh chóng trở lại ở các đêm diễn tiếp theo. Thậm chí, anh cũng được công bố có mặt trong dàn nghệ sĩ của Anh trai say hi mùa 2.