Giải mã bức tượng Phật ngồi trên lưng vua độc nhất vô nhị ở Hà Nội

Nơi đây thu hút nhiều du khách ghé thăm. Chị Marta (đến từ Tây Ban Nha) cho biết Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á mà chị chọn ghé thăm trong kỳ nghỉ và đặc biệt ấn tượng với chùa Hòe Nhai. "Tôi từng xem các phim tài liệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam từ 10 năm trước, đến nay mới có dịp ghé thăm. Tôi tham quan chùa Hòe Nhai vì gần chỗ lưu trú, cảm tưởng rất choáng ngợp bởi sự tinh xảo của các bức tượng Phật và thích thú câu chuyện xoay quanh chúng", Marta nói. Chùa Hòe Nhai mở cửa tất cả các ngày trong tuần để du khách ghé thăm.