Cao thủ võ thuật thoát chết thần kỳ trong tai nạn thảm khốc mạnh cỡ nào?

(VTC News) -

Làng quyền anh thế giới bàng hoàng trước thông tin cựu vô địch hạng nặng Anthony Joshua gặp tai nạn giao thông tại Nigeria. Điều thần kỳ là "quyền vương" nổi tiếng chỉ bị xây xát nhẹ trong chiếc xe vỡ nát. Trong khi Anthony Joshua may mắn thoát nạn, hai người bạn thân kiêm thành viên trong ê-kíp của anh thiệt mạng.

Theo Reuters, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 29/12 trên tuyến cao tốc Lagos–Ibadan, thuộc bang Ogun (Nigeria). Chiếc xe chở Anthony Joshua đã va chạm với một phương tiện khác trong điều kiện giao thông đông đúc. Võ sĩ người Anh, năm nay 36 tuổi, may mắn chỉ bị thương nhẹ và hiện đang trong tình trạng ổn định.

Anthony Joshua sinh ra tại Anh trong một gia đình có gốc gác Nigeria, từng theo học tại Nigeria trước khi trở về Anh năm 12 tuổi. Anh là cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới hai lần và được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của làng boxing đương đại.

Anthony Joshua được xem là một trong những võ sĩ hạng nặng xuất sắc nhất thế giới. Trong sự nghiệp chuyên nghiệp, Joshua đã từng giữ các đai vô địch thế giới WBA, IBF và WBO, khẳng định bản lĩnh của mình trên đỉnh cao hạng nặng.

Những chiến thắng quan trọng như việc đánh bại Wladimir Klitschko - huyền thoại quyền Anh hạng nặng từng thống trị hơn 10 năm - tại Wembley đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử boxing hiện đại, biến Joshua trở thành tên tuổi lớn thu hút lượng người xem khổng lồ trên toàn cầu.

Anthony Joshua chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn. (Nguồn: The Independent)

Những đóng góp và thành tựu của Anthony Joshua sớm được ghi nhận ở cấp độ quốc gia. Năm 2013, anh được trao Huân chương MBE - danh hiệu do Hoàng gia Anh phong tặng nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc của anh trong môn boxing. vì những cống hiến cho môn boxing. Joshua tiếp tục được phong tặng Huân chương OBE - cấp bậc cao hơn MBE, dành cho những người có tầm ảnh hưởng lớn và đóng góp lâu dài cho đất nước - nhằm ghi nhận tầm ảnh hưởng và đóng góp nổi bật của anh đối với thể thao Anh quốc.

Tính đến tháng 4/2017, Anthony Joshua được giới chuyên môn đánh giá là võ sĩ hạng nặng hàng đầu thế giới. Anh đứng số một trong bảng xếp hạng của Hội đồng xếp hạng quyền anh xuyên quốc gia, xếp thứ hai theo BoxRec, và nằm trong top 5 võ sĩ xuất sắc nhất do tạp chí danh tiếng The Ring bình chọn. Ở giai đoạn đỉnh cao đó, Joshua gây ấn tượng đặc biệt khi mọi chiến thắng trong sự nghiệp đều kết thúc bằng knock-out, cho thấy sức mạnh vượt trội và khả năng kết liễu đối thủ rất nhanh chóng.

Không chỉ nổi bật về chuyên môn, Anthony Joshua còn ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử quyền anh Anh quốc. Anh là võ sĩ người Anh thứ hai vừa giành Huy chương vàng Olympic, vừa đăng quang vô địch thế giới ở hệ thống quyền anh chuyên nghiệp.

Trên bình diện quốc tế, Joshua cũng là võ sĩ thứ hai trong lịch sử, chỉ sau huyền thoại Joe Frazier, giành đai vô địch thế giới hạng nặng khi vẫn đang giữ danh hiệu đương kim vô địch Olympic hạng siêu nặng, một thành tích hiếm hoi phản ánh đẳng cấp đặc biệt của anh.

Hãng tin Reuters cho biết vụ tai nạn xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi Anthony Joshua đánh bại ngôi sao mạng xã hội người Mỹ Jake Paul bằng knock-out ở hiệp sáu trong trận đấu diễn ra tại Miami. Đây là chiến thắng đánh dấu sự trở lại của Joshua sau quãng thời gian tạm xa sàn đấu.

Theo kế hoạch, Joshua dự kiến sẽ đối đầu với đối thủ lâu năm Tyson Fury vào năm 2026. Tuy nhiên, tai nạn thảm khốc tại Nigeria đã phủ bóng đen lên hành trình trở lại đỉnh cao của Anthony Joshua, đồng thời để lại nỗi mất mát lớn đối với cá nhân anh và những người thân cận.

Trong thông cáo chính thức của Matchroom Boxing - đơn vị quảng bá của Anthony Joshua - xác nhận hai nạn nhân thiệt mạng là Sina Ghami và Latif Ayodele, những người bạn thân thiết và thành viên lâu năm trong ê-kíp của võ sĩ này.

Vụ tai nạn xảy ra 1 tuần sau khi Anthony Joshua đánh bại ngôi sao mạng xã hội người Mỹ Jake Paul. (Nguồn: Reuters)

Theo kết quả điều tra sơ bộ của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Liên bang Nigeria (FRSC), nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn được cho là do chạy quá tốc độ và vượt xe sai quy định. Chiếc xe chở Joshua được cho là đã mất kiểm soát trong lúc vượt một phương tiện khác, sau đó đâm vào một xe tải đang dừng bên lề đường.

“Chạy quá tốc độ và vượt ẩu là những hành vi vi phạm giao thông nghiêm trọng, đồng thời là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ tai nạn chết người trên các tuyến cao tốc tại Nigeria”, FRSC nhấn mạnh.

Hiện danh tính người điều khiển chiếc xe chở Joshua vẫn chưa được công bố, trong khi cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.