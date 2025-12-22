Quyền Bộ trưởng Công Thương: Cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Trưa 22/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng trao Quyết định điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về công tác tại Bộ Công Thương và giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trao Quyết định điều động cho ông Lê Mạnh Hùng giữ chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương thay ông Nguyễn Hồng Diên, người vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Lê Mạnh Hùng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm, giữ trọng trách quan trọng của một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, đóng vai trò "trụ cột" của nền kinh tế, tiên phong dẫn dắt phát triển nền công nghiệp, thương mại, dịch vụ của đất nước.

Ông Lê Mạnh Hùng là cán bộ có hơn 27 năm kinh nghiệm công tác, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh, tầm nhìn, tư duy đột phá và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong cả công tác quản lý nhà nước và điều hành doanh nghiệp. Trên cương vị công tác, ông Lê Mạnh Hùng luôn thể hiện là một cán bộ gương mẫu, tâm huyết, quyết đoán, quyết liệt trong việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ tập thể lãnh đạo nơi đồng chí từng công tác.

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Petrovietnam, ông Lê Mạnh Hùng đã từng có thời gian công tác tại Văn phòng Chính phủ; sau đó đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành dầu khí. Thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam, tập đoàn đã ổn định, khắc phục các vấn đề tồn đọng trước đây và phát triển rất tốt, trở thành tập đoàn đa quốc gia, tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu.

Lễ trao Quyết định điều động ông Lê Mạnh Hùng về công tác tại Bộ Công Thương và giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Thủ tướng khẳng định, việc được giao đảm nhiệm trọng trách Quyền Bộ trưởng - người đứng đầu ngành Công Thương - thể hiện sự tin tưởng và sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước với bản thân ông Lê Mạnh Hùng cũng như đối với sự phát triển của Bộ và ngành công thương trong tương lai.

Thủ tướng cũng đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, mong muốn và tin tưởng trên cương vị công tác mới - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội - sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trưởng, đồng hành, sát cánh cùng ngành công thương trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Lê Mạnh Hùng khi đảm nhận cương vị mới

Thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, sứ mệnh và yêu cầu đặt ra với ngành công thương tiếp tục rất nặng nề. Do đó, đề nghị tập thể lãnh đạo Bộ tập trung triển khai thực hiện "6 tiên phong" đối với ngành công thương gồm: Tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiên phong phát triển nhanh, bền vững, số hóa, xanh hóa; tiên phong trong đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; tiên phong trong tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tuyên chiến với hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa; tiên phong xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, "vừa hồng, vừa chuyên"; tiên phong trong phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính.

Đồng thời, Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đề nghị các bộ ngành, địa phương phối hợp tốt để ông Lê Mạnh Hùng cùng tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Các đại biểu dự Lễ công bố quyết định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Mạnh Hùng khẳng định, việc được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn. Ông Lê Mạnh Hùng cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu và thành quả của Bộ Công Thương;

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chiến lược, quy hoạch và cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, có khả năng dự báo cao cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; phát triển công nghiệp và thương mại trong nước theo hướng hiện đại, hội nhập, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và thị trường làm động lực; thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Lê Mạnh Hùng cam kết sẽ cùng tập thể cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Bộ Công thương vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, ý chí hành động, khẩn trương, quyết liệt triển khai các công việc, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.