Quy mô của Thiên Long khiến tập đoàn Nhật dự kiến chi 4.700 tỷ để thâu tóm

(VTC News) -

Chưa ảnh hưởng đến kinh doanh hiện tại

Thông tin Tập đoàn Nhật Bản Kokuyo dự kiến chi đến 27,6 tỷ yên (tương đương 4.700 tỷ đồng) để thâu tóm bút bi Thiên Long, vừa công bố gây chú ý trên thị trường, bởi Thiên Long là doanh nghiệp văn phòng phẩm lớn nhất Việt Nam, với 45 năm sản xuất kinh doanh ổn định và xuất khẩu đến 74 nước trên thế giới.

Trong thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) ngày 4/12, Thiên Long cho biết, Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (TLG) ghi nhận Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh đang đàm phán, thống nhất và ký kết giao dịch với Tập đoàn Kokuyo, để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Thiên Long An Thịnh cho Kokuyo.

Nhà máy Nam Thiên Long tại KCN Tân Tạo của Thiên Long chuyên sản xuất các loại văn phòng phẩm và bút viết cho nhu cầu nội địa và xuất khẩu.

Thiên Long An Thịnh là cổ đông lớn, sở hữu 46,82% vốn điều lệ của TLG. Đây là công ty thuộc sở hữu của nhà sáng lập Thiên Long và các cộng sự.

Cùng với đó, Kokuyo dự kiến chào mua công khai tới 18,19% cổ phiếu phổ thông của TLG, nhằm đạt được tỷ lệ sở hữu khoảng 65,01% vốn điều lệ của TLG sau khi hoàn tất các giao dịch liên quan.

Thiên Long cho biết thêm các giao dịch dự kiến đang ở giai đoạn đàm phán, để hướng tới việc ký kết thỏa thuận. Và việc thực hiện phụ thuộc vào nhiều bước tiếp theo, bao gồm các chấp thuận của các cơ quan chức năng.

"Thiên Long xác nhận giao dịch dự kiến không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty tại thời điểm hiện nay, và các bộ phận kinh doanh vẫn duy trì vận hành ổn định. Công ty tin tưởng không có thay đổi trọng yếu về nhân sự, chính sách hoặc cơ cấu quản trị trong giai đoạn hiện nay.

Công ty tiếp tục tập trung vào chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và hiệu quả vận hành, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững trong lĩnh vực văn phòng phẩm gần 45 năm qua", thông báo của Thiên Long khẳng định.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất, kinh doanh văn phòng phẩm hàng đầu Việt Nam cũng thể hiện kỳ vọng về tiềm năng mở rộng hợp tác với một đối tác Nhật Bản uy tín, đặc biệt trong các lĩnh vực R&D, thiết kế và nâng tầm sản phẩm. Qua đó hỗ trợ định hướng phát triển dài hạn của công ty.

Tập đoàn Nhật Bản Kokuyo dự kiến chi khoảng 4.700 tỷ đồng để biến bút bi Thiên Long thành công ty con.

Thiên Long liên tục đầu tư, mua bán sáp nhập

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long nổi tiếng với sản phẩm bút bi mang tên Thiên Long, cùng loạt thương hiệu văn phòng phẩm hàng đầu Việt Nam với hơn 1.000 sản phẩm, như văn phòng phẩm FlexOffice, bút cao cấp Bizner, dụng cụ mỹ thuật Colokit, Flexio...

Doanh nghiệp có kết quả kinh doanh gần như tăng liên tục, trừ giai đoạn dịch bệnh và năm 2023. Từ năm 2011, doanh thu Thiên Long đã vượt mức nghìn tỷ đồng.

Hồi tháng 5 năm nay, tập đoàn này công bố đầu tư vào Công ty CP Văn hóa Phương Nam (PNC), đơn vị có khoảng 50 nhà sách, nhằm mở rộng kinh doanh mảng đồ chơi.

Ban lãnh đạo Thiên Long cho biết việc đầu tư vào Phương Nam là một trong những bước đi chiến lược trong phát triển ngành hàng mới, nhất là nhóm đồ chơi hay lifestyle (hàng tiêu dùng mang phong cách) đã theo đuổi những năm qua.

Thương vụ M&A này được kỳ vọng giúp cả Thiên Long và Phương Nam tạo động lực tăng trưởng và mở ra cơ hội mới.

Tháng 8/2025, Thiên Long cũng công bố nghị quyết đầu tư sang thị trường Philippines, để tạo dựng thương hiệu FlexOffice Philippines với số vốn 2,8 triệu USD (gần 73 tỷ đồng). Mục tiêu là nhập khẩu và kinh doanh văn phòng phẩm cùng các sản phẩm, hàng hóa khác tại Philippines.

Năm 2025, Thiên Long đặt mục tiêu doanh thu 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận 450 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, công ty ghi nhận doanh thu hơn 3.225 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 376 tỷ đồng, hoàn thành được 77% chỉ tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận.

Ông Cô Gia Thọ từng chia sẻ, là một công ty niêm yết, Thiên Long từng tiếp xúc và nhận vốn đầu tư của nhiều cổ đông, quỹ đầu tư nước ngoài. Nhưng doanh nghiệp xác định chỉ hợp tác, không liên doanh, không đánh mất bản chất thương hiệu của người Việt.

Từ năm 2011, doanh thu của Thiên Long đã vượt mức nghìn tỷ đồng và liên tục tăng trưởng.

Ông cũng nói thời đại mở hiện nay, thế giới phẳng nên việc bị thâu tóm hay không tùy theo chính sách của doanh nghiệp. Khi nhận đầu tư, doanh nghiệp nên có những cơ chế hợp tác đôi bên cùng có lợi, tăng thị phần và có sự cộng hưởng về kỹ thuật, thị trường.

Con đường vững chãi của doanh nghiệp đầu đàn

Thiên Long là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của TP.HCM thành lập sau ngày đất nước thống nhất. Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp năm 2025 đã đạt 63 triệu USD, tương đương 1.700 tỷ đồng (bảng xếp hạng năm 2024 là 40 triệu USD, tương đương 1.000 tỷ đồng.

Trên website của doanh nghiệp, năm 1981, cơ sở bút bi Thiên Long được ông Cô Gia Thọ thành lập và bắt đầu đầu tư trang thiết bị, xâm nhập thị trường bút viết trong nước.

Chia sẻ về câu chuyện chọn khởi nghiệp với bút bi, ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch HĐQT Thiên Long, cho biết ông là con cả trong một gia đình có 10 người con. Sau ngày đất nước thống nhất, ông 17 tuổi, thấy ba mẹ vất vả lo cho gia đình 13 miệng ăn không đủ, ông quyết định ra đời bươn chải.

Thời ấy, không chỉ văn phòng phẩm mà nhu yếu phẩm rất khan hiếm. Mỗi lần đi ngang các cổng trường, ông đều thấy người ngồi bơm mực, sửa bút rất đông khách. Từ đó ông nhận ra nhu cầu bút rất lớn. Tìm hiểu kỹ, ông biết ở TP.HCM đã có cơ sở làm bút, tức thị trường có nhưng chưa ai làm bài bản, và quyết định đi buôn bút.

Doanh nghiệp còn có kho trung tâm đến đến 14.000m2 tại Bình Chánh.

Ông tới các xưởng nhỏ nhận bút rồi đem đi bán lẻ lại cho quầy báo, tiệm sách. Công việc bước đầu có kết quả, giúp ông tích lũy được vốn và chuyển sang tự sản xuất vào năm 1981.

Ban đầu, xưởng là mô hình kinh tế gia đình, lắp ráp sản phẩm, nhưng thuận lợi là hoạt động trong cộng đồng người Hoa, vốn phát triển tiểu thủ công nghiệp từ trước năm 1975, đã có sẵn nơi sản xuất các ống nhựa làm thân bút, ruột bút, đầu bút...

Năm 1996, Công ty TNHH SX-TM Thiên Long ra đời. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên có mặt ở khu công nghiệp Tân Tạo theo lời kêu gọi, khuyến khích và hỗ trợ của TP.HCM đầu những năm 2000, bắt đầu tổ chức sản xuất bài bản, có phòng nghiên cứu phát triển (R&D), quản lý chất lượng, xử lý nước thải...

Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, Thiên Long từng bước trở thành doanh nghiệp chuyên nghiệp, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới về nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm và phát triển thị trường tiêu thụ toàn cầu.

Ông Cô Gia Thọ, người sáng lập và đưa Thiên Long trở thành thương hiệu trị giá 63 triệu USD.

Giai đoạn 2005 - 2007, Công ty TNHH SX-TM Thiên Long chuyển đổi thành Công ty Cổ phần SX-TM Thiên Long, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng rồi tăng lên 120 tỷ đồng, sản phẩm được phát triển mạnh mẽ.

Năm 2010, Thiên Long niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long. Sản phẩm từ đây chiếm lĩnh thị trường trong nước với khoảng 60% thị phần, đứng đầu ngành hàng văn phòng phẩm tại Việt Nam và bắt đầu xuất khẩu.

Từ 2018, vốn điều lệ của doanh nghiệp đã tăng lên 778 tỷ đồng, sản phẩm xuất khẩu tới 65 quốc gia, đồng thời thành lập công ty thương mại tại Singapore, đầu tư, góp vốn vào nhiều doanh nghiệp, mở rộng nhà máy sản xuất.

Hiện Thiên Long có 7 công ty thành viên, công ty liên kết chuyên sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm, sách báo tại Việt Nam và Singapore, Malaysia.