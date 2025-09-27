Đại gia Malaysia chi 1.700 tỷ đồng mua 2.000m2 'đất vàng' ở trung tâm TP.HCM

(VTC News) -

Tập đoàn United Overseas Australia Ltd (UOA), đã chính thức công bố chi số tiền 68 triệu USD để mua lại toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo. Thương vụ được thực hiện thông qua 3 công ty con sở hữu 100% vốn, là UOA Vietnam Pte Ltd, UTD Vietnam Pte Ltd và UTM Vietnam Pte Ltd.

Giao dịch dự kiến hoàn tất ngay trong tháng 9 này. Khi đó, UOA sẽ sở hữu quyền phát triển khu đất hơn 2.000 m2 trên đường Võ Thị Sáu - phường Tân Định, TP.HCM (khu đất đối diện Công viên Lê Văn Tám, Quận 1 cũ).

Khu đất 2.000m2 có vị trí đắc địa tọa lạc tại phường Tân Định -TP.HCM.

Vị trí khu đất được xem là đắc địa tại trung tâm TP.HCM, và đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng tòa nhà cao 22 tầng.

Theo kế hoạch, UOA Việt Nam sẽ đầu tư 120 triệu USD để phát triển dự án văn phòng hạng A. Công trình dự kiến khởi công vào quý IV/2025 và hoàn thành vào quý II/2028.

Động thái chi hàng trăm triệu USD để trực tiếp thâu tóm quỹ đất sạch, thay vì hợp tác phát triển, cho thấy quyết tâm mở rộng của “đại gia” bất động sản Malaysia trước triển vọng thị trường văn phòng cao cấp tại trung tâm TP.HCM.

Đây cũng là thương vụ M&A bất động sản lớn diễn ra tại TP.HCM từ đầu năm đến nay.

Phối cảnh tòa nhà văn phòng hạng A của UOA trên khu đất vừa chi 650 triệu USD để sở hữu quyền phát triển dự án.

UOA thành lập từ năm 1987, là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn tại châu Á, với kinh nghiệm cung cấp giải pháp toàn diện cho chuỗi giá trị bất động sản - từ phát triển, đầu tư, xây dựng đến quản lý tài sản. Công ty niêm yết trên cả 2 sàn ASX (Australia) và SGX (Singapore). Hoạt động chủ lực của doanh nghiệp tập trung tại Malaysia, mở rộng sang Singapore, Việt Nam và Australia.

Tại Việt Nam, ngoài dự án "đất vàng" vừa công bố, UOA còn sở hữu các tòa nhà văn phòng hạng A, là tòa nhà UOA Tower và Millennial Tower tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và dự án căn hộ hạng sang The MarQ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 1 cũ).

Doanh nghiệp này cũng tham gia cùng CapitaLand phát triển dự án Sycamore tại Bình Dương (cũ) đã ra mắt thị trường tháng 3/2024.