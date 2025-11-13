Quốc Thiên chứng minh độ 'chịu chơi' sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

(VTC News) -

Để "hâm nóng" cho concert lớn nhất sự nghiệp,Quốc Thiên cho ra mắt MV Ánh trăng giả dối. Đây là MV thứ hai của nam ca sĩ chỉ chưa đầy 1 tháng.

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, Quốc Thiên liên tiếp tung ra những sản phẩm âm nhạc được đầu tư quy mô lớn. Điều này khiến khán giả bất ngờ trước độ “chịu chơi” và “chịu chi” của anh. Mỗi dự án đều có thể đứng độc lập về cả nội dung lẫn chất lượng, nhưng lại được anh khéo léo xâu chuỗi thành một hành trình âm nhạc liền mạch.

Quốc Thiên liên tục đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc.

Dù lịch trình chuẩn bị cho concert dày đặc, nam ca sĩ vẫn dành trọn tâm huyết cho dự án âm nhạc lần này. Ánh trăng giả dối là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Âm nhạc của ca khúc mang màu sắc electric pop. Giọng hát của Quốc Thiên vẫn giữ chất trầm ấm, nhưng được xử lý theo hướng tiết chế, nén cảm xúc và chú trọng biểu đạt nội tâm.

MV lần này được thực hiện bởi đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Đây cũng là một trong những lần vô cùng hiếm hoi Đinh Hà Uyên Thư trở lại với vai trò đạo diễn MV sau nhiều năm.

Phần hình ảnh của MV được xử lý tối giản, cô đọng và giàu tính biểu tượng. Câu chuyện được kể hoàn toàn bằng ánh sáng, gương và chuyển động của nhân vật.

Theo chia sẻ của Quốc Thiên, sản phẩm âm nhạc này được xem là "át chủ bài" của anh. Đây cũng là một lời khẳng định về tham vọng âm nhạc và chất lượng cao nhất sẽ có mặt tại concert.

MV Ánh trăng giả dối và sản phẩm liền trước - Tự dưng thành người lạ đều nhằm mục đích quảng bá cho live concert sắp tới.

MV "Ánh trăng giả dối" - Quốc Thiên

Quốc Thiên sinh năm 1988, giành ngôi quán quân chương trình Vietnam Idol 2018. Từng được kỳ vọng sẽ có những bước tiến mới trong sự nghiệp ca hát, song may mắn vẫn chưa mỉm cười với nam ca sĩ.

Bước ra khỏi cuộc thi, Quốc Thiên gặp khó trong việc phát triển sự nghiệp. Dù sở hữu giọng hát tốt, anh không có sản phẩm âm nhạc nào nổi bật trong suốt một thời gian dài.

Không chọn con đường ồn ào, anh chinh phục khán giả bằng chính giọng hát đẹp, cảm xúc và nội lực của mình. Cột mốc thay đổi sự nghiệp của Quốc Thiên chính là việc quyết định tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hiện tại, Quốc Thiên là một trong những ca sĩ "đắt show" nhất nhì tại các phòng trà, sự kiện âm nhạc lớn. Thậm chí, người hâm mộ liên tục "than phiền" trên mạng xã hội đề nghị nam ca sĩ dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và chú ý sức khỏe nhiều hơn.

Live concert Skynote: The Reflection 2025 của Quốc Thiên sẽ diễn ra vào tối 22/11 tại TP.HCM, với quy mô khoảng 10.000 khán giả.