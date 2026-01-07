Quốc lộ 1D đoạn qua Đắk Lắk: Đường đẹp ven biển thành ác mộng giao thông

Ổ voi, ổ gà chi chít trên quốc lộ 1D đoạn qua Đắk Lắk
Thời gian qua, người dân, tài xế đường dài khi đi trên tuyến quốc lộ 1D qua địa bàn xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk không khỏi lắc đầu ngán ngẩm khi gần 15km đường khu vực này trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp.
Quốc lộ 1D qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk là con đường thông thương nối với tỉnh Gia Lai , là tuyến đường một mặt ôm núi, một mặt là biển tuyệt đẹp nhưng hiện nhiều đoạn kết cấu mặt đường vỡ vụn, ken đặc ổ gà, bụi bặm và sạt lở.
PV báo Điện tử VTC News ghi nhận chiều ngày 6/1, hiện trạng mặt đường quốc lộ 1D thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk chi chít ổ gà, mặt đường vỡ vụn, một bên đường đất đá sạt lở khiến người đi đường rơi vào thế "thập diện mai phục", né cách nào cũng khó thoát.
Tại điểm cao nhất, có view đẹp nhất của cung đường ven biển cũng chịu cảnh một bên là ổ gà, một bên là đường vỡ, kết cấu đường bị moi lên bụi mù.
Những phương tiện như xe máy phải liên tục "đánh võng" để né ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm.
Đá chẻ lấp ổ gà trên đường trước đó bị mưa và các phương tiện di chuyển hằng ngày moi lên, lộ thiên sắc nhọn.
Đoạn đường ngay khu vực dân cư đông đúc của làng chài Xuân Hải (xã Xuân Lộc) cũng trong tình trạng tróc từng mảng.
Cát sạn mặt đường tróc dần, vung vãi lởm chởm khiến người đi đường dễ bị sạt trượt bánh xe.
Hình ảnh ổ gà có mép góc cạnh "phủ sóng" toàn bộ bề ngang con đường.
Các phương tiện lớn hơn như xe khách, ô tô con... khi di chuyển hầu như đều tấp sát sang lề đường cho dễ qua, tránh việc hư hại xe.
Những vệt núi bùn đất, đá tảng sạt lở xuống đường do cơn bão lũ cuối tháng 11/2025 vẫn chưa được khắc phục.
Hình ảnh hư hỏng trên đoạn đường thẳng tắp của tuyến quốc lộ 1D qua xã Xuân Lộc.
Anh Phạm Tấn Viên (phường Bình Kiến, Đắk Lắk) bức xúc: "Gia đình tôi liên tục phải đi lại trên tuyến đường này bằng ô tô con 5 chỗ. Sợ nhất là đi qua đây buổi tối, khi xe tải, xe khách hoạt động cường độ cao, liên tục lấn làn, bật đèn pha... khiến xe tôi nhiều lần bị sụp ổ gà, lần gần đây nhất bị vỡ cả đèn trước của xe".
Quốc lộ 1D nối địa bàn 2 tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk (thuộc Bình Đình cũ - Phú Yên cũ) là tuyến đường chạy dọc theo khu vực du lịch ven biển của Quy Nhơn (Gia Lai) và Xuân Lộc (Đắk Lắk), là tuyến đường quan trọng phục vụ phát triển du lịch, vận tải và giao thương trong khu vực. Tình trạng hư hỏng, xuống cấp trên lý trình 15 km (Km 20+650 - Km35 +00) biến con đường trở thành nỗi ám ảnh hàng ngày của người tham gia giao thông. Được biết, đoạn đường này do Hạt Quản lý đường bộ Sông Cầu (Trực thuộc Công ty Cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên) quản lý.
Ngày 7/12/2025, Báo Điện tử VTC News có bài viết "
Đường ven biển đẹp nhất nối Gia Lai - Đắk Lắk dày đặc ổ voi, ổ gà sau mưa lũ" phản ánh tình trạng tuyến đường ven biển quốc lộ 1D nối Gia Lai - Đắk Lắk tuyệt đẹp trước đây dày đặc ổ voi, ổ gà do mưa lũ kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Ngay sau phản ánh, UBND tỉnh Gia Lai có Quyết định Xử lý, khắc phục ngay hậu quả thiên tai để khôi phục hoạt động giao thông, khôi phục kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhằm đảm bảo ATGT, an toàn công trình trên tuyến đường quốc lộ 1D.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương triển khai khôi phục hệ thống kết cấu hạ tầng, khắc phục nhanh các tuyến đường bị sạt lở, chia cắt đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, đảm bảo an toàn công trình trên các tuyến đường; sớm ổn định đời sống của nhân dân, phục vụ tốt nhu cầu đi lại và sản xuất, kinh doanh.
Tuyến quốc lộ 1D qua địa bàn Gia Lai (Km 00+00 - Km20+650) đã được UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn trương sửa chữa, khắc phục)
