Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Thanh Hoá thành sông, giao thông ách tắc

(VTC News) -

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trưa 27/8, nước lũ dâng nhanh khiến quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoạt Giang (Thanh Hoá) ngập sâu hơn nửa mét làm nhiều phương tiện, đặc biệt là ô tô con, xe gầm thấp và xe máy bị chết máy giữa đường.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoạt Giang (tỉnh Thanh Hoá) ngập sâu do mưa lũ kéo dài gây ách tắc giao thông.

Trước tình huống này, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phải trực chiến, dựng rào chắn, căng dây và cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn ngập để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, dòng nước chảy xiết, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với các loại xe máy, ô tô nhỏ. Vì vậy, lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ túc trực 24/24 để hướng dẫn người dân di chuyển theo tuyến đường tránh, hạn chế ùn tắc và bảo vệ tính mạng.

Một số phương tiện bị chết máy khi đi qua tuyến đường bị ngập phải gọi xe cứu hộ đến hỗ trợ.

Người dân sinh sống dọc tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoạt Giang cho biết, đây là lần hiếm hoi đoạn đường này bị ngập sâu và kéo dài đến như vậy, khiến việc đi lại, buôn bán và vận chuyển hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến đường liên xã ở các địa phương như Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn… bị ngập cục bộ, chia cắt tạm thời. Chính quyền các địa phương đã khẩn trương triển khai phương án di dời người dân ở vùng trũng thấp, huy động lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu để kịp thời ứng phó khi mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hiện tình hình mưa lũ do hoàn lưu bão số 5 gây ra vẫn đang diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện mực nước các sông lớn như sông Mã, sông Chu vẫn đang tiếp tục dâng cao do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn. Các hồ, đập thủy lợi như Cửa Đạt, Cẩm Thủy được yêu cầu vận hành điều tiết theo đúng quy trình, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án xả lũ khi cần thiết để đảm bảo an toàn cho hạ du.