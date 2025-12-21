Quốc lộ 19 ở Gia Lai 'thay da đổi thịt' sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News

(VTC News) -

Những hình ảnh thi công khắc phục, sửa chữa tuyến Quốc lộ 19 qua Gia Lai sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News.

Những ngày gần đây, Công ty TNHH BOT 36.71, đơn vị quản lý dự án tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Km17 - Km50) qua địa bàn tỉnh Gia Lai huy động nhân lực, máy móc để khắc phục, sửa chữa và xử lý dứt điểm các điểm hư hỏng, xuống cấp trên tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán 2026.

Động thái trên được thực hiện sau những phản ánh của Báo Điện tử VTC News, của người dân dọc hai bên đường và các tài xế chịu cảnh bụi bặm, ổ gà, ổ voi... trên tuyến suốt thời gian dài.

Tuyến Quốc lộ 19 được cào bỏ hết các lớp hư hỏng, xuống cấp để bê tông nhựa.

Ghi nhận thực tế trên tuyến, đơn vị quản lý đang tập trung máy xúc, máy ủi và xe lu rung tranh thủ những lúc thời tiết tạnh ráo để tái thiết kế mặt đường. Các vị trí bị sụt lún sâu được đào bỏ lớp nền yếu, thay thế bằng cấp phối đá dăm và thảm nhựa.

Theo đại diện Công ty TNHH BOT 36.71, đơn vị thi công sẽ cào bóc toàn bộ các điểm hư hỏng trên đoạn tuyến, đồng thời hoàn trả 12cm bê tông nhựa. Đối với các đoạn sình lún, đơn vị thi công sẽ đào thay cấp phối gia cố xi măng và hoàn trả 12cm bê tông nhựa.

"Riêng 2 điểm hư hỏng nặng trên đoạn tuyến là Km 20 + 600 và Km 21 + 400 là các điểm được đấu nối các mỏ vật liệu ra quốc lộ thì chúng tôi sử dụng thay cấp phối bằng bê tông xi măng, cốt thép và hoàn trả 12 cm bê tông nhựa", đại diện đơn vị thi công thuộc Công ty TNHH BOT 36.71 thông tin.

Công nhân và máy móc được huy động tối đa để tập trung sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 19.

Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Công ty TNHH BOT 36.71 (đơn vị quản lý dự án đoạn tuyến nói trên), công tác khắc phục hư hỏng trên tuyến vẫn nhiều trở ngại khách quan như thời tiết cực đoan trong mùa mưa khiến việc thảm nhựa thường xuyên bị gián đoạn. Nếu thảm nhựa trong điều kiện ẩm ướt, tuổi thọ công trình sẽ không đảm bảo, dẫn đến tình trạng "vừa sửa xong đã hỏng".

“Việc vừa đảm bảo di chuyển cho dòng xe tải hạng nặng, vừa thi công trên diện tích hẹp khiến tiến độ bị chậm lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho công nhân. Đồng thời, hiện tượng sụt lún nền đường liên tục đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật phức tạp hơn là chỉ vá víu bề mặt.

Chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ khắc phục những hư hỏng, xuống cấp, bảo đảm phương tiện và người dân đi lại an toàn trước Tết nguyên đán 2026”, ông Dũng thông tin

Những bê tông nhựa đang thảm muống nền đường, bảo đảm phương tiện và người dân đi lại an toàn trước Tết nguyên đán 2026.

Ngày 3/12, Báo Điện tử VTC News có bài viết "Ổ gà, ổ voi 'nhiều năm tuổi' trên quốc lộ 19 qua Gia Lai: Dân khổ, tài xế ám ảnh" phản ánh tình trạng Quốc lộ 19 qua tỉnh Gia Lai xuống cấp và hư hỏng kéo dài, nhiều đoạn đường thành những "cái bẫy" giăng kín ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Ngoài ra, các hộ dân sống ở ngay mặt đường Quốc lộ 19 phải chịu cảnh xe ben, xe tải lớn chạy ngày đêm, gặp ổ voi, ổ gà xóc nảy rầm rầm, bụi bay mịt mù không thấy mặt người, nhà mới lau dọn sáng thì trưa đã đóng một lớp bụi dày. Các lớp đá dăm lởm chởm cùng bụi mù mịt khi trời nắng và lầy lội khi trời mưa khiến không ít vụ tai nạn xảy ra.

Sau phản ánh, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị Khu Quản lý đường bộ III thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở Công ty TNHH BOT 36.71 khẩn trương khắc phục các tồn tại, bất cập trên tuyến Quốc lộ 19 (phạm vi dự án BOT) nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại trên tuyến được thông suốt, an toàn.

Các điểm hư hỏng trên nền đường được cào xuống 12 cm.

Quốc lộ 19 là con đường nối liền các tỉnh Tây Nguyên với các cảng biển duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, thời gian qua, tuyến đường qua địa bàn tỉnh Gia Lai đã trở thành nỗi ám ảnh đối với bất kỳ ai đi qua.

Nguyên nhân xuất phát từ sự tăng đột biến hàng trăm nghìn lượt xe ben, xe tải trọng lớn phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh và của doanh nghiệp khoáng sản trong khu vực.

Các dự án này hoạt động ngày đêm, vượt tải trọng thiết kế của tuyến đường BOT; từ đó khiến tuyến đường xuống cấp trầm trọng, nhất là tại các nút giao đi vào các khu công nghiệp, mỏ khoáng sản.

Tuyến đường cũng bị hư hỏng, xuống cấp nhiều do ảnh hưởng bởi con mưa lũ lịch sử cuối tháng 11 vừa qua.