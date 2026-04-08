Quốc hội phê chuẩn 8 Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao

Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Danh sách Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao gồm các ông, bà: Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Văn Cường, Lê Hưng Dũng, Lê Thanh Phong, Đỗ Mạnh Tăng, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Hữu Tuyến, Đỗ Thị Hải Yến.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ vào sáng 8/4.

Trước đó, chiều 8/4, với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đối với ông Nguyễn Văn Quảng.

