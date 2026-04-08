Cập nhật lúc 12:42 PM ngày 08/04/2026
Cập nhật lúc 12:42 PM ngày 08/04/2026

Danh sách 17 bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2026-2031

(VTC News) -

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm 17 bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, với 489/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Tiếp đó, với 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Như Ý)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Như Ý)

Danh sách bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031:

STTHọ và tênChức vụ
1Đại tướng Phan Văn GiangPhó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
2Đại tướng Lương Tam QuangBộ trưởng Bộ Công an
3Lê Hoài TrungBộ trưởng Bộ Ngoại giao
4Đỗ Thanh BìnhBộ trưởng Bộ Nội vụ
5Hoàng Thanh TùngBộ trưởng Bộ Tư pháp
6Ngô Văn TuấnBộ trưởng Bộ Tài chính
7Lê Mạnh HùngBộ trưởng Bộ Công Thương
8Trịnh Văn HùngBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
9Trần Hồng MinhBộ trưởng Bộ Xây dựng
10Lâm Thị Phương ThanhBộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11Vũ Hải QuânBộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
12Hoàng Minh SơnBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
13Đào Hồng LanBộ trưởng Bộ Y tế
14Nguyễn Đình KhangBộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo
15Phạm Đức ẤnThống đốc Ngân hàng Nhà nước
16Nguyễn Quốc ĐoànTổng Thanh tra Chính phủ
17Đặng Xuân PhongBộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn