Danh sách 17 bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, với 489/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Tiếp đó, với 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Như Ý)

Danh sách bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031:

STT Họ và tên Chức vụ 1 Đại tướng Phan Văn Giang Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2 Đại tướng Lương Tam Quang Bộ trưởng Bộ Công an 3 Lê Hoài Trung Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 4 Đỗ Thanh Bình Bộ trưởng Bộ Nội vụ 5 Hoàng Thanh Tùng Bộ trưởng Bộ Tư pháp 6 Ngô Văn Tuấn Bộ trưởng Bộ Tài chính 7 Lê Mạnh Hùng Bộ trưởng Bộ Công Thương 8 Trịnh Văn Hùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 9 Trần Hồng Minh Bộ trưởng Bộ Xây dựng 10 Lâm Thị Phương Thanh Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 Vũ Hải Quân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 12 Hoàng Minh Sơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 13 Đào Hồng Lan Bộ trưởng Bộ Y tế 14 Nguyễn Đình Khang Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo 15 Phạm Đức Ấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 16 Nguyễn Quốc Đoàn Tổng Thanh tra Chính phủ 17 Đặng Xuân Phong Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ