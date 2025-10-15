Tránh dàn trải trong thảo luận tổ và hội trường tại Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội

(VTC News) -

Chiều 15/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc họp về một số nội dung chủ yếu chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Kỳ họp thứ 10 diễn ra khoảng 40 ngày và có thể kéo dài hơn, Chính phủ và Quốc hội đã thống nhất việc bố trí chương trình kỳ họp khoa học, chặt chẽ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục xác định tiến độ, người chịu trách nhiệm rõ ràng với các nội dung của kỳ họp; tập trung ưu tiên, tránh dàn trải trong thảo luận tại tổ và tại hội trường; tiếp thu, giải trình phải rõ ràng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường thảo luận, phản biện, lắng nghe đa chiều để tiếp thu, giải trình bảo đảm chính xác, thuyết phục, chất lượng, nhất là những vấn đề còn ý kiến khác nhau; tăng cường hiệu quả hơn nữa cơ chế liên thông giữa Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương để bảo đảm vai trò cầu nối giữa lập pháp và hành pháp.

Mặt khác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường số hóa, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tăng cường minh bạch, xây dựng Quốc hội số, hướng tới Quốc hội thông minh; các cơ quan, các đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm để thông qua các nội dung với đồng thuận cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành tốt 9 kỳ họp bất thường, 9 kỳ họp thường kỳ và Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng đây sẽ tiếp tục là một kỳ họp lịch sử, sẽ thành công với sự phối hợp, chung sức, đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm giữa Quốc hội và Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã luôn đồng hành, chia sẻ, tạo mọi điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong việc xem xét, thông qua các cơ chế, chính sách quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

"Thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với yêu cầu rất cao, đáp ứng được yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan chủ trì xây dựng các hồ sơ, tài liệu, các Phó Thủ tướng phụ trách tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công việc được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chủ động, phối hợp tích cực, nhịp nhàng, từ sớm, từ xa với các cơ quan của Quốc hội.

Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan cần khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị để phát huy hiệu quả nhanh nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Chính phủ và bộ trưởng tham gia đầy đủ các phiên họp, trao đổi, giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu cho đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội về những vấn đề đại biểu và dư luận quan tâm thuộc lĩnh vực phụ trách.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan được phân công thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình, báo cáo, giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội mà vắng mặt trong kỳ họp do tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác phải báo cáo Thủ tướng để phân công người thay, đồng thời thông tin, báo cáo lại Quốc hội kịp thời.