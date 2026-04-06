Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, chiều 6/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, danh sách các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm các ông/bà: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Có thời gian dài công tác tại tỉnh Tuyên Quang, ông Đỗ Văn Chiến từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương; Phó Trưởng Ban Tài chính - Quản trị Tỉnh ủy; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn; Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 8/2011, ông Đỗ Văn Chiến được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Sau đó ông giữ cương vị Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (2/2015-4/2016) rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (4/2016-1/2021).

Tháng 4/2021, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 4, khóa IX hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Từ tháng 11/2025, ông Đỗ Văn Chiến là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Trong quá trình công tác tại Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Khắc Định từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Trợ lý của Thủ tướng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 7/2016, ông Nguyễn Khắc Định là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Đến tháng 10/2019, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ngày 1/4/2021, Quốc hội bầu ông Nguyễn Khắc Định giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê quán tỉnh Ninh Bình. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Bà Nguyễn Thị Thanh có thời gian dài công tác tại tỉnh Ninh Bình và giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh; Phó Trưởng Ban rồi Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Bí thư Huyện ủy Yên Khánh; Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Từ tháng 4/2020, bà Nguyễn Thị Thanh được phân công về Trung ương giữ chức Phó Ban Tổ chức Trung ương; Phó Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ tháng 4/2021, bà giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 6/6/2024, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Có thời gian dài công tác tại tỉnh Thái Bình (cũ), ông Nguyễn Hồng Diên từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Vũ Thư; Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 5/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương). Tháng 4/2021, ông Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Công Thương.

Tháng 12/2025, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê quán TP Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XVI.

Có nhiều năm công tác trong Quân đội, ông Nguyễn Doãn Anh từng giữ các cương vị: Phó Tư lệnh rồi Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Tư lệnh Quân khu 4; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 10/2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Doãn Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê quán TP Hà Nội. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trưởng thành từ chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước, bà Nguyễn Thị Hồng từng kinh qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Vụ Chính sách tiền tệ; Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tháng 11/2020, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.