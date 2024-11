Quốc gia nào trên thế giới không có dòng sông chảy qua?

C

Ngoại trừ vùng Asir, Ả Rập Xê Út có khí hậu sa mạc với nhiệt độ ban ngày cực kỳ cao và giảm nhiệt độ đột ngột vào ban đêm. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè là khoảng 45 độ C, song có thể cao đến 54 độ C. Trong mùa đông, nhiệt độ hiếm khi xuống dưới 0 độ C. Trong mùa xuân và mùa thu, sức nóng dịu đi với nhiệt độ trung bình khoảng 29 độC. Lượng mưa hàng năm cực kỳ thấp