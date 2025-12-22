Quốc gia nào không có sông ngòi?

1. Quốc gia nào không hề có sông ngòi?
- A
Singapore
- B
Ai Cập
- C
Uzbekistan
- D
Ảrập Xêút
Ả Rập Xê Út (hay Saudi Arabia), tên chính thức là Vương quốc Ả Rập Xê Út là quốc gia có chủ quyền tại Tây Á, chiếm phần lớn bán đảo Ả Rập. Saudi Arabia không có bất cứ con sông, hồ nước nào chảy qua.
2. Quốc gia này có diện tích rộng thứ mấy châu Á?
- A
2
- B
3
- C
4
- D
5
Saudi Arabia là quốc gia có chủ quyền tại khu vực Tây Á, chiếm phần lớn bán đảo Ả Rập. Quốc gia này có diện tích đất liền vào khoảng 2,15 triệu km², là quốc gia rộng lớn thứ 5 tại châu Á và rộng lớn thứ nhì trong thế giới Ả Rập (chỉ xếp sau Algérie).
Ả Rập Xê Út có biên giới với Jordan và Iraq về phía Bắc, Kuwait về phía Đông Bắc, Qatar, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) về phía Đông, Oman về phía đông nam và Yemen về phía nam.
Ả Rập Xê Út tách biệt với Israel và Ai Cập qua vịnh Aqaba. Đây là quốc gia duy nhất có bờ biển tiếp giáp với cả biển Đỏ cùng vịnh Ba Tư. Hầu hết địa hình của Ả Rập Xê Út là các hoang mạc khô hạn hoặc địa mạo cằn cỗi.
3. Nhiệt độ mùa hè tại Ảrập Xêút vượt ngưỡng bao nhiêu độ?
- A
40
- B
45
- C
50
Ngoại trừ vùng Asir, Ả Rập Xê Út có khí hậu sa mạc với nhiệt độ ban ngày cực kỳ cao và giảm nhiệt độ đột ngột vào ban đêm. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè là khoảng 45 độ C, song có thể cao đến 54 độ C. Trong mùa đông, nhiệt độ hiếm khi xuống dưới 0 độ C. Trong mùa xuân và mùa thu, sức nóng dịu đi với nhiệt độ trung bình khoảng 29 độC. Lượng mưa hàng năm cực kỳ thấp.
- D
55
4. Nguồn nước chính của Ảrập Xêút là từ đâu?
- A
Nước băng tan
- B
Nước mưa thu trên diện rộng
- C
Sông lớn và hồ tự nhiên
- D
Nước ngầm và nước biển được khử mặn
Ảrập Xêút là một trong những quốc gia khô hạn nhất thế giới, lượng mưa thấp và tỷ lệ bay hơi cao. Nước được khai thác chủ yếu từ nước biển khử mặn, nước ngầm và nước tái chế.
Nước ngầm: Cung cấp hơn 90% nhu cầu nông nghiệp và 35% nhu cầu đô thị, là nguồn sống quan trọng nhưng đang dần cạn kiệt do khai thác quá mức.
Nước biển khử mặn: Chiếm khoảng 50% lượng nước tiêu thụ tại Ảrập Xêút.
Nước biển khử mặn được sử dụng cho sinh hoạt và nông nghiệp sau khi loại bỏ muối, trở thành nước uống an toàn.
5. Nguồn tài nguyên nào đem lại thu nhập chính cho quốc gia này?
- A
Dầu mỏ
Nguồn thu nhập chính của Ả Rập Xê Út đến từ dầu mỏ, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP và doanh thu chính phủ. Ngoài ra, quốc gia này còn chú trọng đa dạng hóa sang các lĩnh vực khác như dịch vụ tài chính, nông nghiệp, du lịch và khoáng sản để giảm phụ thuộc vào dầu mỏ
- B
Vàng
- C
Kim cương
- D
Đất hiếm
Bình luận