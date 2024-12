Quảng Trị tiêu huỷ hơn 44.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

(VTC News) -

Ngày 27/12, Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính gồm Bộ đội biên phòng, Sở Tài chính, Ban chỉ đạo 389, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hải Lăng, Công an TP Đông Hà, Phòng PC03 (Công an tỉnh Quảng Trị) tổ chức tiêu hủy hơn 44.000 bao thuốc lá các loại gồm các nhãn hiệu Jet, Hero trị giá hơn 700 triệu đồng.

Toàn bộ số thuốc lá kiểm kê, tiêu hủy trong đợt này do các đơn vị chống buôn lậu thuộc Bộ đội Biên phòng, Cục Hải Quan và Công an Quảng Trị bắt giữ và tịch thu trong năm 2024 do đây là hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang thực hiện tiêu huỷ hơn 44.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. (Ảnh: BPCC)

Trước khi tiêu hủy Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thực hiện kiểm kê toàn bộ số hàng hóa trên. Hội đồng tiêu hủy chọn hình thức tiêu hủy phù hợp, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định và vệ sinh môi trường.

Dưới sự giám sát của các thành viên Hội đồng và các đơn vị liên quan, toàn bộ số tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu đã được tiêu hủy đúng quy trình, quy định.

Việc tiêu hủy các hàng hóa này nhằm xử lý nghiêm vi phạm, góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân và doanh nghiệp trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.