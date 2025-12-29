Quảng Trị thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất 170 triệu đồng

(VTC News) -

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, cho biết qua rà soát và tổng hợp báo cáo của các đơn vị về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đối với người lao động 2026.

Cụ thể, đối với thưởng Tết Dương lịch 2026, mức thưởng bình quân dự kiến đạt 1,55 triệu đồng/người. Mức cao nhất là 37,5 triệu đồng, mức thấp nhất là 100.000 đồng. So với năm 2024 của hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cũ, mức thưởng cao nhất giảm 4,4 triệu đồng, mức thấp nhất không thay đổi.

Mức thưởng Tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp ngoài nhà nước là 170 triệu đồng/người. (Ảnh: CTV)

Về mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bình quân dự kiến đạt 5,64 triệu đồng/người. Mức cao nhất được ghi nhận là 170 triệu đồng, mức thấp nhất là 200.000 đồng. So với năm 2024 của hai tỉnh cũ, mức thưởng cao nhất tăng 50,2 triệu đồng, trong khi mức thấp nhất không thay đổi.

Theo thống kê, doanh nghiệp dân doanh tiếp tục là khu vực có biên độ thưởng Tết rộng nhất, phản ánh sự phân hóa rõ rệt về hiệu quả sản xuất, kinh doanh và chính sách đãi ngộ lao động.

Cũng theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, tại thời điểm tổng hợp báo cáo, toàn tỉnh chưa ghi nhận doanh nghiệp nợ lương người lao động. Quan hệ lao động năm 2025 nhìn chung ổn định, không xảy ra tranh chấp lao động tập thể hay đình công.

Trước đó, theo Sở Nội vụ TP.HCM, đến hết ngày 25/12, 3.802 doanh nghiệp trên địa bàn, với 694.302 lao động, đã gửi báo cáo về tình hình tiền lương năm 2025, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Kết quả khảo sát cho thấy mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất tại TP.HCM đạt 1,841 tỷ đồng/người, thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), giảm 67 triệu đồng so với mức 1,908 tỷ đồng của Tết Nguyên đán năm trước.

Mức thưởng thấp nhất là 5,84 triệu đồng/người, giảm 60.000 đồng so với mức 5,9 triệu đồng/người của Tết năm ngoái.

Mức thưởng bình quân đạt 12,02 triệu đồng/người, giảm 0,68 triệu đồng so với mức 12,7 triệu đồng/người của Tết Nguyên đán 2025.

Đối với Tết Dương lịch 2026, mức thưởng cao nhất dành cho một cá nhân là 1,133 tỷ đồng, tiếp tục thuộc về doanh nghiệp FDI. Mức thưởng bình quân đạt 1,93 triệu đồng/người, tăng 180.000 đồng, tương đương tăng 10,5%, so với mức 1,75 triệu đồng/người của Tết Dương lịch năm trước.

Về tiền lương năm 2025, các doanh nghiệp báo cáo mức lương cao nhất chi trả cho một lao động là 972,39 triệu đồng/tháng, tăng hơn 109 triệu đồng so với mức 863 triệu đồng/tháng của năm trước. Trong khi đó, mức lương bình quân đạt 12,39 triệu đồng/tháng, tăng nhẹ so với năm 2024, còn mức lương thấp nhất là 6,23 triệu đồng/tháng, xấp xỉ năm trước.