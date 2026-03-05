Quảng Ninh thí điểm thông quan cuối tuần qua cầu Bắc Luân II từ 7/3

(VTC News) -

Ngày 5/3, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo công tác thí điểm việc triển khai thực hiện thông quan bình thường vào ngày cuối tuần tại luồng kiểm soát hàng hóa cửa khẩu Đông Hưng - Móng Cái (Khu vực cầu Bắc Luân II) từ ngày 7/3.

Trước nhu cầu của doanh nghiệp hai bên, Cục Thương mại và Quản lý cửa khẩu thành phố Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã đề xuất từ ngày 7/3, hai bên Quảng Tây và Quảng Ninh sẽ thí điểm triển khai thực hiện thông quan bình thường trong cả hai ngày cuối tuần tại luồng kiểm soát hàng hoá cửa khẩu Đông Hưng - Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân II).

Quảng Ninh triển khai thí điểm việc thông quan hàng hóa trong cả hai ngày nghỉ cuối tuần kể từ ngày 7/3.

Cụ thể, thời gian thông quan sẽ từ 8h-11h và 14h-17h (giờ Hà Nội), tức từ 9h-12h và 15h-18h (giờ Bắc Kinh).

Việc triển khai thí điểm thông quan vào 2 ngày nghỉ cuối tuần cũng là kết quả cụ thể hóa các thỏa thuận đạt được từ Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp.

Hoạt động này góp phần tăng cường hợp tác cửa khẩu, thúc đẩy thương mại song phương, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - thương mại giữa hai địa phương Quảng Ninh - Quảng Tây nói riêng và hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc nói chung.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan bố trí đầy đủ trang thiết bị và lực lượng làm việc tại cầu Bắc Luân II từ ngày 7/3 để đảm bảo làm thủ tục cho hàng hoá, phương tiện thông quan vào các ngày cuối tuần.

Đồng thời, tăng cường thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để chủ động nắm bắt và khai thác hiệu quả chủ trương này.

Ông Ánh cũng yêu cầu các ngành, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa trong quá trình làm thủ tục thông quan, qua đó thu hút và đặc biệt là giữ chân doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định qua cửa khẩu, làm cơ sở để hai bên nghiên cứu, thống nhất triển khai chính thức trong thời gian tới.