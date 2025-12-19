Quảng Ninh có thêm hơn 1.000 căn hộ nhà ở xã hội

(VTC News) -

Hệ sinh thái đầu tư SGO Group (bao gồm CTCP Đầu tư & Kinh doanh BĐS Hải Phát - Hải Phát Land; CTCP Đầu tư & Kinh doanh BĐS SGO - SGO Land; CTCP Tổng thầu Xây dựng SGO - SGO Construction) chính thức tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long thuộc quỹ đất 20% trong quần thể Khu đô thị nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở SGO La Emera Hạ Long tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu thế hệ mới trong một chuỗi các dự án nhà ở xã hội của SGO Group trên cả nước, đánh dấu bước đi quan trọng của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng chủ trương phát triển nhà ở xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội của Nhà nước.

Lễ khởi công SGO We City Hạ Long là một trong 245 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố được khởi công – khánh thành đồng loạt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện ý nghĩa chính trị – xã hội đặc biệt và vai trò của Quảng Ninh trong bức tranh phát triển chung của cả nước.

Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long.

Dự án SGO We City Hạ Long có quy mô gồm 4 tòa nhà (cao 18 tầng và 1 tầng hầm), trong đó 3 tòa nhà ở xã hội và 1 tòa nhà ở thương mại, với gần 1.500 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Dự án được phát triển trong quần thể khu đô thị SGO La Emera Hạ Long, tọa lạc tại vị trí đắc địa nằm trên trục đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả (6 làn xe) - một trong những tuyến giao thông đẹp và đắt giá bậc nhất miền Bắc, thừa hưởng không gian cảnh quan đặc trưng của vịnh Hạ Long và hệ thống hạ tầng đồng bộ của khu vực. Cách trung tâm hành chính tỉnh 6 - 8 km

Không chỉ tập trung giải quyết nhu cầu về số lượng nhà ở, SGO We City Hạ Long được định hướng phát triển theo mô hình nhà ở xã hội kiểu mẫu thế hệ mới, văn minh, hiện đại, chất lượng với hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ như bể bơi, phòng gym, nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng, Công viên và không gian cây xanh cảnh quan, cùng với đó là hàng trăm tiện ích cao cấp trong quần thể Khu đô thị SGO La Emera Hạ Long.

Song song đó, dự án còn hưởng lợi từ tiện ích ngoại khu khi nằm gần trung tâm và các công trình công cộng xung quanh với chỉ 10 phút di chuyển để tiếp cận chợ, trường học các cấp, bệnh viện, Trung tâm hành chính công…Với vị trí và hệ thống tiện ích như vậy, Dự án hứa hẹn sẽ mang đến phong cách sống cân bằng, hài hòa với thiên nhiên, thuận tiện và góp phần nâng chuẩn nhà ở xã hội tại Địa bàn Tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện SGO Group cho biết, SGO We City Hạ Long là dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu thế hệ mới , mở đầu cho dòng sản phẩm nhà ở xã hội mang thương hiệu “SGO We City” trong chiến lược phát triển dài hạn của Hệ sinh thái đầu tư SGO Group.

Doanh nghiệp xác định đây không chỉ là một dự án bất động sản đơn lẻ, mà là cam kết trách nhiệm trong việc đồng hành cùng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, góp phần tạo lập môi trường sống ổn định, bền vững cho cộng đồng.

Sau dự án này, SGO Group dự kiến tiếp tục triển khai chuỗi dự án nhà ở xã hội “SGO We City” tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh…, cho thấy cách tiếp cận bài bản, có lộ trình rõ ràng và định hướng phát triển gắn với mục tiêu an sinh xã hội bền vững, lâu dài.

Trong những năm gần đây, Quảng Ninh có sự phát triển ngoạn mục. Đặc biệt, 9 tháng đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh đứng Top 1 trong 34 tỉnh thành, đạt 11,66%, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua; Tổng thu ngân sách chỉ sau Hà Nội và TP.HCM; Quy mô GRDP luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Cùng với đó là hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại bậc nhất cả nước, tạo bệ đỡ vững chắc để trở thành trung tâm phát triển du lịch – dịch vụ – công nghiệp của khu vực phía Bắc.

Quá trình đô thị hóa nhanh cũng đặt ra bài toán về nhu cầu nhà ở, đặc biệt là nhà ở dành cho người thu nhập thấp và trung bình. Trước thực tế đó, tỉnh Quảng Ninh đã đặt mục tiêu phát triển 18.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, trong đó khu vực TP. Hạ Long (cũ) được xác định là khu vực trọng điểm.