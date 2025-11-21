Quảng Ninh có tân Giám đốc Công an tỉnh 47 tuổi

(VTC News) -

Ngày 21/11, Bộ Công an và Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức lễ công bố, thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.\

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cùng lãnh đạo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung cho biết sẽ nỗ lực chung sức đồng lòng, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vẻ vang, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung (SN 1978, quê tỉnh Hà Tĩnh) từng công tác tại Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an với cương vị Phó Cục trưởng.

Từ ngày 1/1/2025, ông được điều động giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho đến khi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, Thiếu tướng Trần Văn Phúc, nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được Ban Bí thư điều động nhận nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.