Quan hệ Việt Nam - Lào đóng góp cho hoà bình, ổn định của khu vực và thế giới

Phóng viên VOV đã phỏng vấn Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane về ý nghĩa của chuyến thăm.

- Thưa Bộ trưởng, chuyến thăm này mang ý nghĩa như thế nào đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào?

Chúng tôi rất vui mừng khi tới đây, Lào được chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm cấp Nhà nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Việt Nam trên cương vị mới và có ý nghĩa đặc biệt, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước - mối quan hệ được xây dựng từ những năm tháng kháng chiến cứu nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane.

Ngoài ra, cả hai Đảng đều có nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương, cùng chung lý tưởng đấu tranh giành độc lập dân tộc. Hai quốc gia đã cùng nhau chiến đấu chống kẻ thù chung và cùng giành thắng lợi lịch sử năm 1975.

Vì vậy, quan hệ Lào - Việt Nam là mối quan hệ mang tính đặc biệt, được xây dựng bằng xương máu của nhiều thế hệ.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng - Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - sự kiện mang ý nghĩa trọng đại, ghi dấu những thành tựu mà Lào đạt được trong nửa thế kỷ qua, trong đó có sự hỗ trợ và đóng góp hết sức quan trọng từ Việt Nam.

- Thưa Bộ trưởng, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Việt Nam và Lào cần làm gì để tiếp tục gìn giữ, củng cố mối quan hệ hợp tác?

Trong bối cảnh khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, tác động tới kinh tế và chính trị toàn cầu, việc tăng cường hợp tác, liên kết là xu thế tất yếu. Trong chuyến thăm lần này, Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, đồng thời nghiên cứu các định hướng hợp tác chiến lược nhằm cùng nhau phát triển bền vững trong tương lai.

Về ngoại giao, hai nước Lào và Việt Nam thiết lập quan hệ được hơn sáu thập kỷ, từ năm 1962 đến nay. Ngoài ra, hai nước chúng ta có truyền thống giúp đỡ lẫn nhau, cùng kề vai sát cánh trong suốt cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc của mỗi nước, đến năm 1975, Việt Nam thống nhất đất nước và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập. Năm 1977, hai nước tiến hành ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Tất cả trên là cơ sở pháp lý để chúng ta hợp tác toàn diện.

Hiện nay, tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, biến động khó lường, chúng ta cần phải tiếp tục thắt chặt sâu rộng hơn nữa để quan hệ hợp tác hai nước thực chất, đảm bảo chiến lược.

Theo tôi, lĩnh vực nào quan trọng nhất thì đó là hợp tác toàn diện. Bởi vì, quan hệ hợp tác của hai nước chúng ta là quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, mọi mặt hợp tác đều sâu rộng. Tất cả lĩnh vực hợp tác giữa hai bên cũng đã đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

- Xin cảm ơn Bộ trưởng!