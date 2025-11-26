Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào

(VTC News) -

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào từ ngày 1-2/12/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân (Ảnh: VOV)

Trong thời gian ở thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Lào.