Quán cà phê Hà Nội mở xuyên đêm đón khách chờ xem xe tăng, thiết giáp

Đêm 1/9, không khí tại nhiều tuyến phố Hà Nội trở nên nhộn nhịp khác thường khi hàng loạt quán cà phê mở cửa xuyên đêm, phục vụ người dân và du khách chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Tại phố Nguyễn Đình Thi (phường Tây Hồ), ánh đèn sáng rực từ các quán cà phê như KatKat Coffee, Thóc Coffee, Moon Garden và nhiều cửa hàng khác tạo thành những điểm nhấn đặc biệt trước giờ diễu binh 2/9.
Khách ngồi kín bàn, thưởng thức cà phê, trà và bánh nhẹ, trong khi mắt hướng ra tuyến đường chuẩn bị cho đoàn diễu binh.
"Tôi chọn quán cà phê này vì gần điểm diễu binh, vừa có chỗ ngồi thoải mái, vừa có thể sạc điện thoại và sử dụng wifi. Thức xuyên đêm không dễ chịu nhưng nghĩ tới cảnh được nhìn tận mắt xe tăng, xe thiết giáp đi qua phố, tôi thấy rất đáng giá”, một khán giả đến từ Ninh Bình chia sẻ.
Các quán cà phê đều huy động thêm nhân viên để phục vụ xuyên đêm. Nhiều chủ quán cũng thu thêm một khoản phụ phí từ 50.000 đến 70.000 đồng trên mỗi hóa đơn nước, bù vào chi phí điện, nhân sự và đảm bảo khách được phục vụ đầy đủ.
Theo chia sẻ của một chủ quán cà phê trên địa bàn phường Tây Hồ, mọi người đều đồng tình với mức phụ phí những ngày lễ 2/9. "Nhiều khách nói rằng sẵn sàng trả thêm để có nơi nghỉ chân an toàn, tiện nghi trong khi chờ lễ diễu binh", chủ quán cà phê này cho biết.
Không chỉ người lớn, nhiều gia đình cũng đưa trẻ nhỏ thức đêm cùng, tạo nên một không khí vừa hồi hộp vừa háo hức. "Con muốn được nhìn xe tăng và máy bay bay qua, con ngồi cùng bố mẹ suốt đêm, rất vui và háo hức.”
Một số khách chọn quán cà phê làm “trạm dừng chân” để sáng hôm sau có thể di chuyển nhanh ra tuyến đường Thanh Niên, nơi dự kiến khối xe tăng, pháo binh và các lực lượng vũ trang đi qua.
"Hôm tổng duyệt tôi đã đến xem nhưng không kịp chọn chỗ đẹp. Lần này, tôi đến sớm, thức cả đêm ở quán cà phê để sáng mai di chuyển ra gần vị trí diễu binh, vừa tiện vừa an toàn”, anh Hoàn, ở Hải Phòng nói.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ được long trọng tổ chức tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9. Chương trình bắt đầu lúc 6h30 với lễ rước đuốc, tiếp đó là chào cờ, giới thiệu đại biểu và diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ 7h45, các khối diễu binh, diễu hành xuất phát với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, quần chúng và khách mời quốc tế.
Chương trình sẽ khép lại bằng màn đồng diễn nghệ thuật từ 9h45 đến 10h. Ngoài phần lễ, Hà Nội còn tổ chức bắn pháo hoa tối 2/9 tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán và SVĐ Mỹ Đình.
