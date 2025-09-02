Không ngại giá 'chát', người dân đổ xô thuê thang xem diễu binh A80

Nhớ lại lễ diễu binh các năm 1975 và 1985, bà cho biết thời đó dù hoành tráng nhưng còn nhiều khó khăn, không đông vui, rộn ràng như hiện tại. Sau 40 năm, bà xúc động trước sự phát triển vượt bậc về kinh tế, công nghệ và tinh thần yêu nước của nhân dân. Bà nhắn nhủ thế hệ trẻ ghi nhớ lời Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”