Quà tặng 20/10: Xu hướng 'Xanh - Thiết thực' lên ngôi

Những bó hoa rau củ “chuẩn xanh”, giỏ trái cây tươi ngon hay hộp quà chăm sóc sức khỏe giản dị mà tinh tế đang trở thành lựa chọn hàng đầu. Đây cũng là dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025) – thời điểm để tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt hiện đại: Bản lĩnh, nhân hậu và ngày càng chủ động trong lựa chọn tiêu dùng có trách nhiệm.

Phong phú các loại hoa tươi từ hoa cắt cành đến hoa chậu với giá ưu đãi tại Co.opMart cho khách hàng lựa chọn.

Xu hướng tiêu dùng “xanh – thiết thực” định hình thị trường quà tặng 20/10

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, thị trường quà tặng dịp 20/10 năm nay tăng 10–15% so với cùng kỳ. Mức chi tiêu bình quân cho các dịp lễ, sinh nhật, kỷ niệm cũng tăng nhẹ – nhưng theo hướng tối giản, chọn lọc và hữu dụng.

Các nhóm hàng như thực phẩm dinh dưỡng, sản phẩm làm đẹp, hàng chăm sóc sức khỏe và gia đình ghi nhận sức mua cao. Điều này cho thấy người tiêu dùng ưu tiên giá trị sử dụng thực tế, bền vững và tốt cho sức khỏe hơn là hình thức.

Những con số trên phản ánh rõ một xu hướng tiêu dùng mới: Thay vì chạy theo kiểu dáng hay thương hiệu đắt đỏ, người mua hướng đến quà tặng thân thiện với môi trường, tiết kiệm ngân sách và mang thông điệp “sống xanh – tiêu dùng có trách nhiệm”. Nói cách khác, món quà không chỉ để tặng mà còn để lan tỏa — thể hiện sự quan tâm chân thành, cùng nhau hướng đến lối sống bền vững hơn trong cộng đồng.

Bó hoa rau củ quả - món quà chuẩn xanh thiết thực ngày càng được khách hàng ưa chuộng.

Co.opmart bắt nhịp xu hướng, lan tỏa giá trị quà tặng xanh – thiết thực – ý nghĩa

Gắn bó gần 30 năm cùng hàng triệu gia đình Việt, Co.opmart và Co.opXtra tiếp tục khẳng định vai trò “bạn đồng hành” của phái đẹp thông qua chuỗi hoạt động tri ân diễn ra đồng loạt trên toàn hệ thống. Không chỉ tập trung vào sản phẩm, hệ thống siêu thị còn tạo dựng không gian mua sắm ấm áp, đẹp mắt với góc check-in để khách hàng lưu giữ khoảnh khắc bên người thân.

Từ 16/10 đến 29/10, chương trình “Tháng của nàng – Tặng ngàn ưu đãi” giới thiệu loạt sản phẩm theo hướng “thiết thực – an toàn – ý nghĩa”, bao gồm sản phẩm xanh, thực phẩm dinh dưỡng, và giỏ quà cá nhân hóa được thiết kế tinh tế cho từng nhóm khách hàng nữ.

Các ưu đãi như giảm giá đến 50%, tặng điểm thưởng và e-voucher được triển khai linh hoạt, thể hiện định hướng của Co.opmart trong việc tạo giá trị thật – trải nghiệm thật cho người tiêu dùng hiện đại. Các hoạt động giảm giá, tặng điểm thưởng và e-voucher cũng được thiết kế theo hướng “mua sắm có trách nhiệm – tri ân nhẹ nhàng”.

Cặp đôi trẻ cùng nhau lựa chọn thực phẩm tươi ngon tại Co.opMart trổ tài vào bếp chiêu đãi chị em.

Điểm nhấn nổi bật chỉ có tại Co.opmart & Co.opXtra

Bên cạnh các ưu đãi mua sắm, Co.opmart và Co.opXtra còn chuẩn bị nhiều hoạt động thú vị dành riêng cho khách hàng nữ trong dịp 20/10. Tại tất cả các siêu thị trên toàn quốc, khách hàng đến mua sắm vào ngày 19/10/2025 sẽ có cơ hội nhận miễn phí 2.500 bó hoa rau củ “chuẩn xanh” – món quà sáng tạo và thân thiện môi trường, thay cho những bó hoa truyền thống.

Hình ảnh bó hoa được kết từ những loại rau, củ, quả tươi sạch, chất lượng… không chỉ thể hiện sự tinh tế, mà còn truyền đi thông điệp sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm – xu hướng đang được nhiều người trẻ và gia đình hiện đại đón nhận.

Giỏ trái cây chất lượng đủ màu sắc đa dạng mức cho khách hàng tùy ý lựa chọn.

Song song, hệ thống còn phối hợp cùng các thương hiệu như Dove, Tresemme, Sunsilk, Pond’s, Simple… tổ chức workshop soi da, chăm sóc tóc, trải nghiệm sản phẩm mới kèm quà tặng hữu dụng như ly giữ nhiệt, túi phao, nón thời trang đến hết tháng 10, mang đến không khí mua sắm sinh động và cơ hội để phái đẹp tự chăm sóc bản thân theo cách bền vững, tự nhiên hơn.

Đại diện Saigon Co.op cho biết: “Dịp 20/10 không chỉ là ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị tích cực về lối sống xanh và hạnh phúc bền vững. Co.opmart mong rằng những món quà giản dị, tinh tế – từ bó hoa rau củ đến giỏ quà dinh dưỡng – sẽ mang đến niềm vui nhẹ nhàng, đúng tinh thần ‘xanh – thiết thực – ý nghĩa’ mà chúng tôi hướng đến.”

Với loạt hoạt động ý nghĩa và nhân văn này, Co.opmart tiếp tục khẳng định hình ảnh “bạn của mọi nhà” – nơi mỗi món quà được trao đi đều chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và định hướng tiêu dùng bền vững cho cộng đồng.

Không khí mua sắm nhộn nhịp tại Co.opMart.

Loạt ưu đãi hấp dẫn dành tặng phái đẹp diễn ra từ 16/10 đến 29/10

Theo đó, chương trình “Quà tặng yêu thương – Đặc quyền phái đẹp” giảm giá lên đến 50% cho các sản phẩm hóa mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp, makeup, sữa rửa mặt, dầu gội, sữa tắm, quần áo, váy, đầm kiểu, giày dép, phụ kiện thời trang.

Bên cạnh đó, khách hàng mua sắm các sản phẩm hóa mỹ phẩm trong khu tự chọn hoặc quầy ụ kệ trang trí chủ đề “Tháng của nàng – Tặng ngàn ưu đãi” với hóa đơn trên 299.000 đ sẽ được mua nước rửa tay Fruiser 500ml với giá chỉ 5.000 đ… trong khuôn khổ chương trình “Đẹp rạng ngời – Deal hời 5K”.

Ngoài ra, các sản phẩm tươi sống như các loại trái cây nội địa, nhập khẩu, rau củ quả áp dụng mức giảm từ 10% đến 20% tăng cường vitamin, khoáng chất cho phái đẹp tại chương trình “Vitamin cho dáng khỏe da đẹp”.

Nhân viên Co.opMart nhiệt tình tư vấn quà tặng 20/10 cho khách hàng.

“Phái đẹp lên ngôi – Ưu đãi nhân đôi” diễn ra duy nhất trong ngày 20/10 áp dụng cho chủ thẻ khách hàng thành viên là nữ mua sắm với hóa đơn trên 210.000đ được nhân đôi số điểm.

Chương trình trên kênh online “Chị đẹp em xinh – Tỏa sáng cùng nàng” được giảm 18.000 đ khi áp mã CHIDEP hoặc EMXINH khi mua các sản phẩm nhóm “Chăm sóc cá nhân” với hóa đơn từ 250.000 đ áp dụng trên app và web Co.op Online.

