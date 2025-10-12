Em bé 19 tháng nặng 15kg, ‘bự’ đến mức dân mạng nghi là do AI tạo ra

(VTC News) -

Clip:Bé trai Australia 19 tháng tuổi nặng gần 15kg khiến dân mạng sửng sốt.

Chloe Sutton, 25 tuổi, bà mẹ trẻ ở Australia, đang trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội sau khi chia sẻ hình ảnh con trai mình, em bé 19 tháng tuổi nặng tới 33 pound (14,97kg). Sutton bị dân mạng cáo buộc là đã sử dụng (AI) trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh “siêu thực” về con trai.

Chloe Sutton liên tục nhận được những bình luận cho rằng con trai cô không phải người thật. “Có rất nhiều người nghĩ thằng bé là AI nhưng không phải. Đây là con trai tôi, nó chỉ là đứa bé to xác thôi”, Sutton nói trong một video đăng tải trên mạng, nơi hơn 8,1 triệu người xem đang tranh luận về vóc dáng phi thường của đứa trẻ.

Để chứng minh cho những người hoài nghi, người mẹ gen Z cao 1,67m đã bế đứa con khổng lồ của mình lên trong video. Hình ảnh cho thấy đứa trẻ dài hơn nửa chiều dài cơ thể người mẹ, khẳng định rằng vóc dáng lcủa em là hoàn toàn tự nhiên.

Chloe Sutton phải thường xuyên chứng minh rằng hình ảnh con mình không phải do AI tạo ra.

Tuy nhiên, làn sóng nghi ngờ vẫn chưa dừng lại. Một số người cho rằng có thể Sutton đã dùng phần mềm chỉnh sửa hoặc AI để phóng đại kích thước của con trai.

Đáp lại, cô đăng thêm một video có sự xuất hiện của người chồng cao 1m92, muốn chứng minh di truyền có thể là nguyên nhân khiến con trai họ có tầm vóc lớn. Ngay cả khi đứng cạnh người cha, cậu bé vẫn trông như một em bé khổng lồ.

Dù vậy, làn sóng hoài nghi vẫn tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội: “Chắc chắn có sự can thiệp của AI vào đứa bé to lớn này!”; “Đó là AI, phải không?”, “Bạn đang cho con ăn à, hay con đang cho bạn ăn?”...

Bất chấp những lời bàn tán, Chloe Sutton khẳng định cô không hề sử dụng công nghệ chỉnh sửa nào. Với cô, con trai mình đơn giản chỉ là cậu bé khỏe mạnh, to lớn hơn bình thường và là niềm tự hào của cả gia đình.

Sutton chụp ảnh cùng chồng và con trai.

Những em bé có vóc dáng vượt trội như con trai Sutton không phải là hiếm. Trước đó, Maci Mugele, 21 tuổi, cũng từng bị cáo buộc ngược đãi trẻ em khi con trai cô, Gunner, tăng cân quá nhanh. Khi mới sinh, Gunner chỉ nặng khoảng 6 pound (2,72kg), nhưng đến 4 tháng tuổi đã đạt 22,5 pound (10,21kg), tương đương cân nặng trung bình của bé trai 11 tháng.

Tương tự, Alexa Priego, 31 tuổi, sống tại khu Upper West Side (Mỹ), chia sẻ rằng con trai cô, bé Kason, 11 tháng tuổi đã nặng tới 30 pound (13,61kg). “Mọi người thường chặn tôi lại trên phố để khen thằng bé dễ thương. Nhưng khi tôi nói nó mới chỉ hơn 10 tháng, họ đều há hốc mồm kinh ngạc", Priego kể với The Post.

Priego cho rằng bí quyết giúp con trai có vóc dáng “đáng mơ ước” là cho con bú bằng sữa mẹ hoàn toàn, kết hợp với thực đơn ăn dặm do cô tự chuẩn bị. Đây cũng là chế độ dinh dưỡng mà bà mẹ Chloe Sutton đang áp dụng cho con trai mình. Cô tin rằng nguồn sữa giàu protein và thực đơn tự nhiên là yếu tố khiến cậu bé phát triển vượt trội so với bạn đồng trang lứa, đến mức bị nhầm là đứa trẻ được tạo ra bằng AI.