Phương Anh Đào lên tiếng về tin đồn 'xác nhận tình cảm' với Tuấn Trần

Xuất hiện tại buổi giới thiệu bộ phim Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn, Phương Anh Đào nhận được nhiều chú ý của truyền thông. Sau 2 năm thành công với Mai, nữ diễn viên sẽ tiếp tục đóng nữ chính cùng Tuấn Trần.

Việc cả hai một lần nữa đóng cặp trong dự án Tết Nguyên Đán thu hút sự quan tâm. Trước câu hỏi về việc "đây có phải một hành động ngầm xác nhận chuyện tình cảm" với Tuấn Trần, Phương Anh Đào tỏ ra khá bất ngờ.

Phương Anh Đào tiếp tục đóng cặp với Tuấn Trần trong phim điện ảnh Tết.

Theo Phương Anh Đào, cô và Tuấn Trần cảm thấy hạnh phúc khi tham gia những bộ phim có thể truyền tải năng lượng yêu thương, khiến khán giả cảm thấy rộn ràng và muốn yêu hơn. Nữ diễn viên khẳng định cả hai là những người bạn rất thân. Khi hợp tác trong dự án mới, điều họ quan tâm nhất là khán giả đang mong đợi gì: một cặp đôi ngôn tình lãng mạn hay sự giằng xé như phim trước?

"Với dự án này, chúng tôi mang đến một màu sắc khác. Nếu gọi là ngôn tình thì phải là 'ngôn tình cảm lạnh' vì tình huống kết nối hai nhân vật rất lạ đời. Còn việc có phải gián tiếp khẳng định tình cảm hay không, tôi chỉ muốn nói rằng hy vọng cả hai sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án hơn nữa", nữ diễn viên nói.

Nói về vai diễn mới, Phương Anh Đào tiết lộ đã cùng Tuấn Trần và đạo diễn "mổ xẻ" kịch bản rất kỹ với mong muốn mang đến một cặp đôi hoàn toàn khác. Thay vì khẳng định bằng lời nói, cô hy vọng khán giả khi xem phim sẽ thấy được cả hai đang sống trọn vẹn trong một câu chuyện mới.

Phương Anh Đào cũng khẳng định luôn biết ơn bộ phim Mai và đạo diễn Trấn Thành đã giúp cô có một bệ phóng tuyệt vời để đến gần hơn với khán giả.

Diễn viên Phương Anh Đào.

Về phía đạo diễn Lê Thanh Sơn, anh cho biết luôn theo dõi sát sao hành trình của các đồng nghiệp như Trấn Thành, Thu Trang hay Trường Giang. Theo anh, đây là những nhà làm phim giỏi, giúp thị trường phim Tết ngày càng mở rộng và củng cố niềm tin nơi khán giả.

Nói về áp lực của một "tân binh" trên đường đua phim Tết, đạo diễn thừa nhận là có, nhưng đã kết thúc ngay khi anh quyết định nhập cuộc. Hiện tại, anh thấy phấn khích vì được đồng hành cùng những đồng nghiệp tài năng để chinh phục khán giả dịp đầu năm.

Khi được hỏi về yếu tố cạnh tranh, đạo diễn khẳng định bên cạnh sức hút của hai ngôi sao Tuấn Trần và Phương Anh Đào, thì kịch bản phim lần này "chính là ngôi sao sáng nhất". Anh tự tin câu chuyện của bộ phim đã tạo cơ hội để các diễn viên thăng hoa, tự làm mới mình và mang đến cho khán giả một bữa tiệc cảm xúc rực rỡ, đầy yêu thương.

Báu vật trời cho do Lê Thanh Sơn đạo diễn, quy tụ những nghệ sĩ nổi bật của điện ảnh Việt như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Võ Tấn Phát... Bên cạnh đó, dàn diễn viên kỳ cựu như nghệ sĩ Trung Dân, NSND Kim Xuân hay Quách Ngọc Ngoan cũng xuất hiện như “bảo chứng chất lượng” cho dự án.

Phim sẽ ra rạp vào ngày 17/2 (Mùng 1 Tết Nguyên Đán 2026).