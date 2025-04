Phú Yên dự kiến tên gọi mới của 34 xã, phường

(VTC News) -

Theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Yên năm 2025, tỉnh này sẽ có 34 xã, phường (27 xã, 7 phường), giảm 72 xã, phường so với số đơn vị hành chính cấp xã hiện có, đúng quy định của Trung ương (giảm khoảng 60 - 70 %).

Tỉnh Phú Yên sẽ còn 34 xã phường sau sắp xếp

1. Thành lập phường Tuy Hòa trên cơ sở nhập phường 1, phường 2, phường 4, phường 5, phường 7; các khu phố của phường 9 - Khu vực phía Nam đường Nguyễn Hữu Thọ (gồm: Ninh Tịnh 2, một phần khu phố Ninh Tịnh 3; khu phố Ninh Tịnh 4; khu phố Ninh Tịnh 5; một phần khu phố Ninh Tịnh 6; một phần khu phố Phước Hậu 2).

Đồng thời điều chỉnh nhập diện tích tự nhiên và dân số của các thôn của xã Hòa An, huyện Phú Hòa (gồm các thôn Đông Phước, thôn Đông Bình, thôn Ân Niên, một phần thôn Phú Ân, một phần thôn Vĩnh Phú - phần phía Đông đường cao tốc) và nhập diện tích tự nhiên, dân số các thôn của xã Hòa Trị huyện Phú Hòa (gồm các thôn Phước Khánh, thôn Quy Hậu, một phần của thôn Phụng Tường 1 - phần phía Đông đường cao tốc).

Sau sắp xếp, trụ sở làm việc khối Đảng, đoàn thể làm việc tại trụ sở Thành ủy Tuy Hòa. Khối Chính quyền làm việc tại trụ sở UBND thành phố Tuy Hòa.

2. Thành lập phường Phú Lâm trên cơ sở nhập phường Phú Đông, phường Phú Lâm, phường Phú Thạnh; xã Hòa Thành (TX Đông Hòa) và một phần khu phố Uất Lâm (phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa). Trụ sở làm việc khối Đảng, đoàn thể làm việc tại trụ sở UBND phường Phú Thạnh. Khối Chính quyền làm việc tại trụ sở UBND phường Phú Lâm.

3. Thành lập phường Bình Kiến trên cơ sở nhập Phường 9 - phía Bắc đường Nguyễn Hữu Thọ (gồm các khu phố Thanh Đức; một phần khu phố Ninh Tịnh 3; một phần khu phố Phước Hậu 2, một phần khu phố Ninh Tịnh 6 và khu phố Liên Trì 1), xã An Phú, xã Bình Kiến, xã Hòa Kiến thuộc thành phố Tuy Hòa. Trụ sở làm việc khối Đảng, đoàn thể làm việc tại trụ sở UBND Phường 9. Khối Chính quyền làm việc tại trụ sở UBND xã Bình Kiến.

4. Thành lập phường Sông Cầu 1 trên cơ sở nhập phường Xuân Đài, phường Xuân Thành. Trụ sở làm việc tại UBND phường Xuân Đài.

5. Thành lập phường Sông Cầu 2 trên cơ sở nhập phường Xuân Yên, phường Xuân Phú, xã Xuân Phương và xã Xuân Thịnh. Trụ sở làm việc khối Đảng, đoàn thể làm việc tại trụ sở Thị uỷ Sông Cầu. Khối chính quyền làm việc tại trụ sở UBND thị xã Sông Cầu.

6. Thành lập xã Sông Cầu 3 trên cơ sở nhập xã Xuân Thọ 2, xã Xuân Thọ 1, xã Xuân Lâm. Trụ sở làm việc tại UBND xã Xuân Thọ 1.

7. Thành lập xã Sông Cầu 4 trên cơ sở nhập xã Xuân Cảnh và xã Xuân Bình. Trụ sở làm việc tại UBND xã Xuân Cảnh.

8. Thành lập xã Sông Cầu 5 trên cơ sở nhập xã Xuân Lộc, xã Xuân Hải. Trụ sở làm việc tại UBND xã Xuân Lộc.

9. Thành lập Phường Đông Hòa trên cơ sở nhập phường Hòa Vinh, phường Hòa Tân Đông, phường Hòa Xuân Tây. Trụ sở làm việc tại trụ sở UBND thị xã Đông Hòa (hiện nay).

10. Thành lập Phường Hòa Hiệp trên cơ sở nhập phường Hòa Hiệp Trung, phường Hòa Hiệp Nam và phường Hòa Hiệp Bắc. Trụ sở làm việc tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Hòa Hiệp Trung và phường Hòa Hiệp Nam (hiện nay).

11. Thành lập Xã Hòa Xuân trên cơ sở nhập xã Hòa Xuân Đông, xã Hòa Tâm, xã Hòa Xuân Nam. Trụ sở làm việc tại Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Hòa Xuân Đông (hiện nay).

12. Thành lập xã Tuy An Bắc trên cơ sở nhập thị trấn Chí Thạnh, xã An Dân, xã An Định. Trụ sở làm việc tại Huyện ủy, UBND huyện Tuy An (hiện nay).

13. Thành lập xã Tuy An Đông trên cơ sở nhập xã An Ninh Đông, xã An Ninh Tây, xã An Thạch. Trụ sở làm việc tại UBND xã An Ninh Tây.

14. Thành lập xã Ô Loan trên cơ sở nhập xã An Hiệp, xã An Hòa Hải, xã An Cư. Trụ sở làm việc tại UBND xã An Hòa Hải.

15. Thành lập xã Tuy An Nam trên cơ sở nhập xã An Thọ, xã An Mỹ, xã An Chấn. Trụ sở làm việc tại UBND xã An Mỹ.

16. Thành lập xã Tuy An Tây trên cơ sở nhập xã An Nghiệp, xã An Xuân, xã An Lĩnh. Trụ sở làm việc tại UBND xã An Nghiệp.

17. Thành lập xã Phú Hòa 1 trên cơ sở nhập thị trấn Phú Hoà, xã Hòa Thắng, xã Hoà Định Đông, xã Hoà Định Tây và xã Hoà Hội và một phần thôn Vĩnh Phú và một phần thôn Phú Ân xã Hòa An. Trụ sở làm việc tại: Huyện ủy, UBND huyện Phú Hoà.

18. Xã Phú Hòa 2 trên cơ sở nhập xã Hòa Quang Nam, xã Hòa Quang Bắc và một phần xã Hòa Trị - phía Tây đường cao tốc. Trụ sở làm việc tại UBND xã Hòa Thắng.

19. Thành lập xã Tây Hòa 1 trên cơ sở nhập thị trấn Phú Thứ, xã Hòa Bình 1, xã Hòa Phong, xã Hòa Tân Tây. Trụ sở làm việc tại: UBND thị trấn Phú Thứ.

20. Thành lập xã Tây Hòa 2 trên cơ sở nhập xã Hòa Thịnh, xã Hòa Đồng. Trụ sở làm việc tại UBND xã Hòa Đồng.

21. Thành lập xã Hòa Mỹ trên cơ sở nhập xã Hòa Mỹ Đông, xã Hòa Mỹ Tây. Trụ sở làm việc tại UBND xã Hòa Mỹ Đông.

22. Thành lập xã Sơn Thành trên cơ sở nhập xã Sơn Thành Đông, xã Sơn Thành Tây và xã Hòa Phú. Trụ sở làm việc tại UBND xã Sơn Thành Đông.

23. Thành lập xã Sơn Hòa trên cơ sở nhập thị trấn Củng Sơn, xã Suối Bạc, xã Sơn Hà, xã Sơn Nguyên và xã Sơn Phước. Trụ sở làm việc: Huyện ủy, UBND huyện Sơn Hòa.

24. Thành lập xã Vân Hòa trên cơ sở nhập xã Sơn Long, xã Sơn Xuân, xã Sơn Định. Trụ sở làm việc tại UBND xã Sơn Long.

25. Thành lập xã Tây Sơn trên cơ sở nhập xã Sơn Hội, xã Cà Lúi, xã Phước Tân. Trụ sở làm việc tại UBND xã Sơn Hội.

26. Thành lập xã Suối Trai trên cơ sở nhập xã Suối Trai, xã Ea Chà Rang, xã Krông Pa. Trụ sở làm việc tại UBND xã Ea Chà Rang.

27. Thành lập xã Ea Ly trên cơ sở nhập xã Ea Ly, xã Ea Lâm và tiếp nhận thôn Tân An thuộc xã Ea Bar (hiện nay). Trụ sở làm việc tại UBND xã Ea Ly.

28. Thành lập xã Ea Bá trên cơ sở nhập xã Ea Bá, xã Ea Bar (chuyển thôn Tân An thuộc xã Ea Bar về xã Ea Ly mới). Trụ sở làm việc tại UBND xã Ea Bar.

29. Thành lập xã Đức Bình trên cơ sở nhập xã Đức Bình Đông, xã Đức Bình Tây, xã Sơn Giang và tiếp nhận thêm Buôn Dôn Chách xã Ea Bia chuyển sang. Trụ sở làm việc tại UBND xã Đức Bình Đông.

30. Thành lập xã Sông Hinh trên cơ sở nhập thị trấn Hai Riêng, xã Ea Trol, xã Sông Hinh và xã Ea Bia (trừ Buôn Dôn Chách đã chuyển sang xã Đức Bình mới). Trụ sở làm việc tại: Huyện ủy, UBND huyện Sông Hinh.

31.Thành lập xã Xuân Lãnh trên cơ sở nhập xã Xuân Lãnh và xã Đa Lộc. Trụ sở làm việc tại UBND xã Xuân Lãnh.

32. Thành lập xã Phú Mỡ trên cơ sở nhập xã Phú Mỡ và xã Xuân Quang 1. Trụ sở làm việc tại UBND xã Xuân Quang 1.

33. Thành lập xã Xuân Phước trên cơ sở nhập xã Xuân Quang 3 và xã Xuân Phước. Trụ sở làm việc tại UBND xã Xuân Phước.

34. Thành lập xã Đồng Xuân trên cơ sở nhập xã Xuân Sơn Nam, xã Xuân Sơn Bắc, xã Xuân Long, xã Xuân Quang 2 và thị trấn La Hai. Trụ sở làm việc tại: Huyện ủy, UBND huyện Đồng Xuân.