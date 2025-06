Phú Thọ: Cắt cầu phao Phong Châu từ 15h hôm nay do nước sông Hồng chảy xiết

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng Phòng Tuyên Huấn, Binh chủng Công binh cho biết, ngày 22/6, do nước từ thượng nguồn đổ về khu vực cầu phao Phong Châu với lưu tốc dòng chảy 2,2m/s, nước chảy xiết, không đảm bảo an toàn cho cầu và nhân dần qua cầu nên đúng 15h, Lữ đoàn 249 tạm thời tạm dừng cầu phao. Khi nước rút đảm bảo an toàn, đơn vị sẽ tiếp tục nối lại cầu phao.

Binh chủng Công binh khuyến cáo, bà con nhân dân chú ý đi cầu Ngọc Tháp hoặc cầu Văn Lang trong lúc cắt cầu phao và chưa thể vận hành phà quân sự thay thế.

Dự kiến 6h sáng mai (23/6) Binh chủng Công binh sẽ vận hành phà quân sự (khi điều kiện cho phép).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, mực nước trên sông Hồng tại Phú Thọ đã tăng gần 1m trong những ngày qua và đang đạt đỉnh ngắn hạn ở mức 13,6m và tiếp tục biến đổi chậm.

Cầu phao Phong Châu được lắp đặt để phục vụ người dân Phú Thọ sau sự cố sập cầu Phong Châu hồi tháng 9/2024. Cầu hoạt động ổn định và đưa hàng trăm lượt người dân Phú Thọ và các địa phương lân cận qua sông Hồng hàng ngày.

Đây không phải lần đầu tiên cầu phao Phong Châu phải tạm dừng hoạt động, trước đó, cầu cũng đã phải tạm dừng vài lần do nước lũ lên cao.

