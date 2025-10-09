Phụ nữ lãnh đạo, vượt qua rào cản để truyền cảm hứng

(VTC News) -

Từ nghị trường đến học thuật: Dấu ấn bản lĩnh

Trong phát biểu mở đầu, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - nhấn mạnh: Phụ nữ luôn là “lực lượng trọng yếu trong mọi cuộc cách mạng”. Tỷ lệ hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội - cao hơn mức trung bình thế giới - cho thấy những bước tiến rõ rệt trong bình đẳng giới.

Nhưng theo bà, “khoảng cách giữa tiềm năng và hiện thực vẫn còn”: Nữ lãnh đạo ở các tập đoàn lớn vẫn hiếm, trong khi phần lớn doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ mới chỉ ở quy mô nhỏ.

Các khách mời tham dự hội thảo. Ảnh: BTC

Ở lĩnh vực học thuật và ngoại giao, PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, người từng tham gia trọng tài quốc tế theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) - chia sẻ hành trình hơn 20 năm theo đuổi luật biển.

“Kiến thức và bản lĩnh không có giới tính” - Bà nói như một tuyên ngôn giản dị mà mạnh mẽ, phản chiếu vai trò của người phụ nữ Việt trong các không gian học thuật toàn cầu.

Trong khối doanh nghiệp, bà Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch EY Consulting Việt Nam - với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - kiểm toán, tin rằng lãnh đạo không chỉ là điều hành mà còn là “biến điều không thể thành có thể”.

Từ các dự án chiến lược cho Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đến tham gia xây dựng chính sách, bà góp phần đưa tiếng nói nữ giới vào những bàn tròn quan trọng nhất của kinh tế Việt Nam.

Ở vùng cao Sơn La, bà Đào Ngọc Anh - Nhà sáng lập Detech Coffee – lại bắt đầu từ những hạt cà phê. Giữa nương cà phê, bà nhận ra phụ nữ chiếm phần lớn lao động nhưng ít tiếng nói trong thị trường.

“Cà phê chỉ ngon khi người làm cà phê hạnh phúc” - triết lý ấy giúp bà biến Arabica Sơn La thành thương hiệu đặc sản được xuất khẩu ra thế giới, đồng thời trao quyền và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động nữ dân tộc thiểu số.

TS Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc và nhà sáng lập của trung tâm hành động vì động vật hoang dã WildAct. Ảnh : BTC

Trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, TS Trang Nguyễn - Nhà sáng lập WildAct - chọn hành trình ít người đi: Bảo vệ động vật hoang dã. Từ những chuyến điều tra bí mật ở châu Phi đến việc xây dựng chương trình bình đẳng giới trong bảo tồn tại Việt Nam, chị chứng minh rằng lãnh đạo không chỉ nằm ở nghị trường hay phòng họp, mà có thể bắt đầu từ rừng sâu, từ lòng dũng cảm của cô gái 14 tuổi từng mơ cứu voi, cứu hổ.

Phụ nữ không chỉ tham gia, mà dẫn dắt thay đổi

Điểm chung của những nữ lãnh đạo ấy là khả năng biến nghịch lý thành cơ hội. Họ đối diện hoài nghi - đôi khi từ chính gia đình và cộng đồng - nhưng đã biến những rào cản thành động lực vươn lên.

Đó cũng là tinh thần mà Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken chia sẻ: “Lãnh đạo không được định nghĩa bởi chức danh, mà bởi lòng can đảm, tầm nhìn và khả năng nâng đỡ người khác”.

Trong bối cảnh đất nước hướng tới Đại hội Đảng XIV và bầu cử Quốc hội khóa XVI, câu chuyện về phụ nữ lãnh đạo không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là đòi hỏi thực tiễn.

Kinh tế số, biến đổi khí hậu, hội nhập toàn cầu - mọi lĩnh vực đều cần những người phụ nữ có tầm nhìn và bản lĩnh trong ra quyết định.

Câu hỏi quan trọng giờ đây không còn là “phụ nữ có thể lãnh đạo không?”, mà là: “Chúng ta đã tạo đủ điều kiện để họ phát huy hết tiềm năng chưa?”. Bởi vượt qua rào cản không chỉ là hành trình của riêng phụ nữ, mà còn là thước đo của sự văn minh xã hội.

Hội thảo “Phụ nữ lãnh đạo: Vượt qua rào cản” do nhóm Đại sứ quán G4 (Canada, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ) phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức, không dừng lại ở việc kể chuyện. Nó là tấm gương phản chiếu những thay đổi xã hội sâu sắc đang diễn ra, nơi phụ nữ Việt Nam đang định hình lại chuẩn mực lãnh đạo - không chỉ tham gia mà còn dẫn dắt thay đổi.