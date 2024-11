Ngân hàng Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng 'Đầu tư sáng tạo bình đẳng giới'

(VTC News) -

Giải thưởng được trao cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là sự khẳng định nỗ lực bền bỉ và những sáng tạo đột phá của ngân hàng trong việc đồng hành, hỗ trợ, đáp ứng toàn diện nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ (WSME).

Bà Phạm Thị Vân Khánh - Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV - đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng.

Lễ vinh danh tổ chức ngày 28/11, trong khuôn khổ chương trình “Hành trình tiến tới Bình đẳng và Thịnh vượng & Lễ trao tặng UN Women WEPs Awards 2024” do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp thực hiện.

Tại Lễ trao giải, bà Phạm Thị Vân Khánh - Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV - cho biết: Xác định WSME là các đơn vị cần sự quan tâm và ưu tiên phát triển, trong nhiều năm qua BIDV tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, đa dạng các giải pháp tài chính, phi tài chính riêng biệt, tạo bệ phóng để WSME phát triển bền vững.

Theo đó, BIDV hỗ trợ WSME tối đa hóa giá trị gia tăng từ nguồn vốn ngân hàng; nâng cao năng lực quản trị kinh doanh; nâng cao nội lực và sức khỏe tài chính; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số giúp WSME dễ dàng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ trên ngân hàng số…

Thời gian qua, BIDV nghiên cứu xây dựng và phát triển Nền tảng số SMEasy (https://smeasy.bidv.com.vn/) phiên bản Web và Mobile App nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nói chung và WSME nói riêng.

Đây là nền tảng số đầu tiên có giao diện và tính năng được thiết kế “may đo” riêng cho người dùng là nữ giới với thông điệp “Tỏa sáng cùng DNNVV do phụ nữ làm chủ”.

Với các giải pháp tài chính và phi tài chính tổng thể, SMEasy hỗ trợ WSME dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng; giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số; kết nối kinh doanh, hỗ trợ truyền thông sản phẩm, hội thảo trực tuyến; nâng cao kỹ năng và năng lực quản trị doanh nghiệp thông qua khóa học trực tuyến 0 đồng.

Các khóa học nổi bật như: cân bằng giới và đầu tư với lăng kính giới; cân bằng tâm lý cho doanh nhân nữ; nghệ thuật truyền thông trong gia đình; xây dựng năng lực đàn hồi biến áp lực trong cuộc sống và công việc thành sức mạnh nội sinh; kỹ năng tạo dựng mạng lưới kết nối dành cho nữ doanh nhân; phụ nữ trong môi trường làm việc đa văn hóa...

SMEasy còn hỗ trợ xây dựng các báo cáo nghiên cứu ngành nghề, thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa; kho công cụ hỗ trợ, cẩm nang kinh doanh… Đặc biệt, các chức năng của chương trình đều được thiết kế theo nguyên tắc “EASY: Đơn giản - Tinh gọn - Dễ dàng” để giúp nữ chủ doanh nghiệp trải nghiệm đồng nhất trên kênh số với tất cả giải pháp trong một.

Với mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, nâng cao năng lực, tính công bằng, bền vững cho WSME, BIDV tích cực hưởng ứng, tham gia và đóng góp ý kiến tại các chương trình như: Tọa đàm vấn đề về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ để hạnh phúc và thành công; Diễn đàn hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng thông qua các công cụ phát triển bền vững; Chương trình hành trang số cho doanh nghiệp do nữ làm chủ và ra mắt Sổ tay an ninh mạng dành cho nữ lãnh đạo; Chiến dịch rung chuông vì bình đẳng giới...

Những nỗ lực không ngừng của BIDV trên hành trình đồng hành với WSME là minh chứng rõ nét cho cam kết mạnh mẽ và chiến lược phát triển dài hạn của ngân hàng đối với các nữ chủ doanh nghiệp. Đồng thời thể hiện trách nhiệm của BIDV trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, gắn kết lợi ích lâu dài với sự thịnh vượng chung của cộng đồng doanh nghiệp.

Giải thưởng UN Women WEPs Awards (Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ) là một sáng kiến của UN Women khu vực châu Á - Thái Bình Dương và được triển khai ở các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam. Mục tiêu của UN Women WEPs Awards nhằm ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp có các chương trình và hành động tạo ra văn hóa doanh nghiệp hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; nâng cao nhận thức và thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp vận dụng các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ trong doanh nghiệp của mình.